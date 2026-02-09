Любовные треугольники в кино, от которых фанатели все

Уже скоро, 14 февраля, влюбленные пары по всему миру будут праздновать День Валентина. Это прекрасная возможность, чтобы вспомнить культовые истории любви с любовными треугольниками.

А если вы в списке тех, кто любит такие истории, то усаживайтесь поудобнее, запаситесь вкусной едой и выбирайте фильм из списка 24 Канала.

Любовные треугольники в кино

"Дневник Бриджит Джонс", 2001

Рейтинг IMDb: 6,8

Бриджит живет между двумя полюсами. Дэниел Кливер дает ей адреналин, флирт и ощущение желанности, но регулярно обесценивает и предает. Марк Дарси кажется холодным и неуклюжим, однако именно он принимает Бриджит такой, какая она есть. Главная героиня проживает серьезные эмоциональные качели, однако сердце знает, в пользу какого мужчины должен упасть выбор.

"Сумерки", 2008

Рейтинг IMDb: 5,4

Об истории любви вампира, человека и оборотня. Юная Белла сразу почувствовала тягу к "холодному", однако ее другой друг не собирался сдаваться. В какой-то момент девушка начала разрываться между чувствами, что у нее были к Эдварду и Джейкобу, и все же она сделала свой выбор.

Белла и Джейкоб / Кадр из фильма "Сумерки. Сага: Новолуние"

"Итак война", 2012

Рейтинг IMDb: 6,3

В этом фильме тему любовного треугольника подали через призму юмора. Так и Франклин – лучшие друзья, которые тайно соревнуются за Лорен, используя шпионские гаджеты, слежки и подставы. Девушка становится не просто объектом симпатии, а так называемым катализатором для переосмысления дружбы, доверия и честности.

"Фаворитка", 2018

Рейтинг IMDb: 7,5

Это довольно необычная линия любви в мире кино. Сара – давняя фаворитка королевы Анны, влиятельная и резкая. А Эбигейл внешне покорная, но чрезвычайно хитрая. Обе девушки борются за близость к королеве, потому что любовь здесь означает власть, контроль и выживание.

"Соперники", 2024

Рейтинг IMDb: 7,0

Таши Дункан становится центральной фигурой между Артом и Патриком – бывшими друзьями. Их треугольник – это смесь сексуального напряжения, образ, соревнования и нереализованных амбиций.

Любовь здесь точно не отделяется от соперничества: каждый матч – продолжение их личных отношений.

