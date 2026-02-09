Любовные треугольники в кино, от которых фанатели все
- Статья рассказывает о знаменитых любовных треугольниках в фильмах, в частности: "Дневник Бриджит Джонс", "Сумерки", "Итак война", "Фаворитка" и "Соперники".
- Каждый фильм имеет свой уникальный сюжет любовного треугольника, который варьируется от комедийного до драматического контекста.
Уже скоро, 14 февраля, влюбленные пары по всему миру будут праздновать День Валентина. Это прекрасная возможность, чтобы вспомнить культовые истории любви с любовными треугольниками.
А если вы в списке тех, кто любит такие истории, то усаживайтесь поудобнее, запаситесь вкусной едой и выбирайте фильм из списка 24 Канала.
Любовные треугольники в кино
"Дневник Бриджит Джонс", 2001
Рейтинг IMDb: 6,8
Бриджит живет между двумя полюсами. Дэниел Кливер дает ей адреналин, флирт и ощущение желанности, но регулярно обесценивает и предает. Марк Дарси кажется холодным и неуклюжим, однако именно он принимает Бриджит такой, какая она есть. Главная героиня проживает серьезные эмоциональные качели, однако сердце знает, в пользу какого мужчины должен упасть выбор.
"Дневник Бриджит Джонс": смотрите онлайн трейлер фильма
"Сумерки", 2008
Рейтинг IMDb: 5,4
Об истории любви вампира, человека и оборотня. Юная Белла сразу почувствовала тягу к "холодному", однако ее другой друг не собирался сдаваться. В какой-то момент девушка начала разрываться между чувствами, что у нее были к Эдварду и Джейкобу, и все же она сделала свой выбор.
"Итак война", 2012
Рейтинг IMDb: 6,3
В этом фильме тему любовного треугольника подали через призму юмора. Так и Франклин – лучшие друзья, которые тайно соревнуются за Лорен, используя шпионские гаджеты, слежки и подставы. Девушка становится не просто объектом симпатии, а так называемым катализатором для переосмысления дружбы, доверия и честности.
"Значит война": смотрите онлайн трейлер фильма
"Фаворитка", 2018
Рейтинг IMDb: 7,5
Это довольно необычная линия любви в мире кино. Сара – давняя фаворитка королевы Анны, влиятельная и резкая. А Эбигейл внешне покорная, но чрезвычайно хитрая. Обе девушки борются за близость к королеве, потому что любовь здесь означает власть, контроль и выживание.
"Фаворитка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Соперники", 2024
Рейтинг IMDb: 7,0
Таши Дункан становится центральной фигурой между Артом и Патриком – бывшими друзьями. Их треугольник – это смесь сексуального напряжения, образ, соревнования и нереализованных амбиций.
Любовь здесь точно не отделяется от соперничества: каждый матч – продолжение их личных отношений.
"Соперники": смотрите онлайн трейлер фильма
