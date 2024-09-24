Вот так неожиданность: 4 фильма с безумным поворотом в сюжете
Сюжетный поворот – это прием, который возник задолго до появления кино, и широко использовался прежде всего в литературе. Но сейчас поворот в сюжете стал основным для фильмов и сериалов, – ведь это заставляет зрителя пересматривать ленту снова и снова.
Кино 24 расскажет о фильмах с сюжетным поворотом, о котором невозможно догадаться. После них так и хочется воскликнуть: вот так неожиданность!
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"Престиж"
Заметим, чтобы вам было интереснее просматривать эти ленты, предупреждаем, что в материале есть спойлеры.
Лента рассказывает об иллюзионистах Роберта Энджера и Альфреда Бордера, между которыми продолжается соревнование в Лондоне в конце 19 века. Они постоянно пытаются превзойти и обмануть друг друга.
Сюжетный поворот в фильме: смотрите видео онлайн
Спойлер: Альфред Бордер узнает, что его соперник для своего самого известного трюка использовал машину для клонирования Николы Теслы. Роберт Энджер внезапно исчезает, оставляя мертвого клона, а Бордер становится главным подозреваемым в убийстве, поэтому его вешают. Но на самом деле Борденов было двое – это братья-близнецы. Уцелевший мужчина убивает Энджера и возвращается к дочери.
"Бойцовский клуб"
Экранизация романа Чака Поланика рассказывает о мужчине без имени, который страдает от сомнений, мыслей и бессонницы. В самолете он знакомится с Тайлером, который живет по другим ценностям. Ребята организовывают закрытый бойцовский клуб.
Сюжетный поворот в фильме: смотрите видео онлайн
Спойлер: Мужчина понимает, что все это время он только представлял Тайлера, а на самом деле сам руководил клубом и группой анархистов, которые устроили серию взрывов в городе.
"Паразиты"
Фильм стал одним из лучших в 2019 году. Он рассказывает о бедной семье Кимов, которые обманом устраиваются на работу к богатой семье Парков. Они убеждают богачей уволить их экономку, которая работает у них уже много лет.
Сюжетный поворот в фильме: смотрите видео онлайн
Спойлермуж экономки жил в подвале дома. Когда она возвращалась за ним, то узнала правду о семье Ким и начала им угрожать. После смертельной драки отец Ким понимает, что стал новым заложником.
"Шестое чувство"
Мистический фильм рассказывает о детском враче-психиатре Малкольме Кроу, в доме которого погибает бывший пациент. Через год у него появляется новый пациент – умный, но одинокий мальчик Коул. Из-за страшного предыдущего случая врач все свое время посвящает Коулу, пытаясь вылечить ребенка.
Сюжетный поворот в фильме: смотрите видео онлайн
Спойлер: в последние минуты фильма зрители вместе с психологом осознают, что мальчик на самом деле все это время был мертв.