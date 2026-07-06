Сильвестру Сталлоне – исполнилось 80 лет: лучшие фильмы с звездой боевиков

Сегодня, 6 июля, голливудская знаменитость – Сильвестр Сталлоне отмечает день рождения. Актеру исполнилось 80 лет. Его творческое наследие до сих пор остается культовым, ведь он был одним из тех, кто подарил детство детям 90-х годов.

Интересно, что Сильвестр – не только актер, но и кинорежиссер. Например, сценарий к фильму "Рокки" он написал за три с половиной дня, однако создатели предлагали отдать главную роль кому-то другому. Но Сталлоне остался непреклонен, пишет 24 Канал. Недавно отпраздновал день рождения еще один популярный американский актер – Том Круз. Ему исполнилось 63 года.

Фильмография Сильвестра Сталлоне

"Рокки", 1976

Рейтинг IMDb: 8,1

Рокки Бальбоа мечтает об одном – стать успешным боксером. Однако на пути к славе предстоит пройти множество испытаний. Днем он помогает местному мафиози – взыскивает долги с должников, а вечером тренируется в спортивном зале. Однажды он знакомится с действующим чемпионом мира по боксу – Аполло Кридом, который решает дать новичку шанс проявить себя.

"Рокки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рэмбо: Первая кровь", 1982

Рейтинг IMDb: 7,7

Джон Рэмбо – ветеран войны во Вьетнаме. Во время боевых действий он прошел через настоящий ад, а когда вернулся к гражданской жизни, оказался никому не нужен. Чтобы найти своих сослуживцев, Джон решает путешествовать автостопом по Америке. Он приезжает в маленький провинциальный городок, где всем заправляет полиция. Его ложно обвиняют в бродяжничестве и жестоко избивают, поэтому Рэмбо решает объявить действующей системе войну.

"Рэмбо: Первая кровь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Разрушитель", 1993

Рейтинг IMDb: 6,7

Жестокий полицейский Джон Спартан и преступник Саймон Феникс попадают в крио-тюрьму в 1996 году. В 2032 году Феникс размораживается и сбегает. Герой оказывается в городе Сан-Анджелес. Общество будущего стало абсолютно пацифистским и беззащитным перед жестокостью 90-х.

"Разрушитель": смотрите онлайн трейлер фильма

"Неудержимые", 2010

Рейтинг IMDb: 6,4

Неудержимые – спецотряд наемников, готовых к любым испытаниям. Им предстоит отправиться в Южную Америку, чтобы расправиться с жестоким тираном, терроризирующим население острова Вилена. Однако не все так просто. Наемникам теперь придется полагаться не только на силу, оружие и хитрость.

"Неудержимые": смотрите онлайн трейлер фильма

Другие фильмы с Сильвестром Сталлоне:

"Стой! Или моя мама будет стрелять";

"Скалолаз";

"Судья Дред";

"Крид: Наследие Рокки" и другие.

Интересный факт! Сталлоне никогда не был профессиональным боксером, однако в 2011 году его включили в Международный зал славы бокса. Кроме того, у звезды "Рэмбо" есть украинские корни.