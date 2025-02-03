Поднимут настроение и согреют в холодные вечера: 5 фильмов для тех, кому хочется весны

Первые крохи тепла после долгой зимы заряжают энергией и вдохновляют на продуктивность. До весны осталось совсем немного времени, а если вам хочется ускорить ожидание, посмотрите фильмы с атмосферой этой поры.

Весенние фильмы не имеют однозначных критериев, как зимние, когда мы празднуем Рождество, или осенние с их характерной атмосферой. Впрочем 24 Канал расскажет о лентах, что поднимут настроение тем, кто устал от зимы. Здесь много музыки, романтики и цветов.

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"Ла-Ла Ленд"

Романтический мюзикл рассказывает о талантливом джазовом пианисте, который влюбляется в начинающую актрису. Пара развивается, а их карьеры растут. Они вынуждены отдалиться, чтобы продолжать осуществлять заветные мечты.

Фильм дарит волшебную весеннюю атмосферу с красочными сценами. События не происходит сугубо весной, однако Мию часто можно увидеть в ярких цветных платьях, что добавляет уюта и приятных впечатлений.

"Ла-Ла Ленд": смотрите трейлер онлайн

"Ешь, молись, люби"

Драматическая лента показывает, как женщина пытается найти себя. Она уходит из несчастливого брака, чтобы путешествовать по миру и познавать жизнь на полную – наслаждается кухней и культурой в разных странах.

Этот фильм и его яркие пейзажи вдохновляет на путешествия и саморазвитие. Образ весны в ленте совпадает с тем, как развивается главная героиня и начинает совершенно новую жизнь.

"Ешь, молись, люби": смотрите трейлер онлайн

"Крупная рыба"

Необычный и теплый фильм Тима Бертона рассказывает о главном герое Уильяме, который вспоминает жизнь своего отца через ряд событий. В его уме реальные события объединяются с фантазиями в невероятную историю.

Цвета, волшебные весенние сцены, целое поле цветов – этот фильм является вдохновенным рассказом о жизни и одой весне.

"Крупная рыба": смотрите трейлер онлайн

"Волшебник страны Оз"

Культовый фильм рассказывает о путешествии школьницы Дороти и ее щенка Тото в поисках великого волшебника страны Оз. По дороге она находит многих других друзей.

Сцена с маком, яркие и красочные декорации полны атмосферой весны.

"Волшебник страны Оз": смотрите трейлер онлайн

"Приключения Флика"

Анимационный фильм показывает непростую жизнь в мире насекомых. Ежегодно муравьи собирают пищу для саранчи. Однажды изобретатель Флик случайно перебрасывает всю еду в воду. Разъяренная саранча дает им время исправиться, а Флика выгоняют в ссылку. Там он ищет помощников и попадает в увлекательные приключения.

События мультфильма начинаются именно посреди весны – это заметно по цветовой гамме. Все растения имеют невероятный вид, ведь их изображают с точки зрения муравьев.

"Приключения Флика": смотрите трейлер онлайн