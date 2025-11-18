Фильмы, переносящие в сказку: самые яркие магические миры кино

Сказочные миры в кино – это возможность вырваться из реальности и окунуться в магию, где живут легендарные существа, сильные герои и смелые мечты. Очень часто добро противостоит злу, а среди любимых героев могут появиться даже предатели.

Эти фильмы создают собственные вселенные со своими правилами, чудесами и борьбой. Они очаровывают атмосферой, визуально поражают и возвращают ощущение детской сказки. 24 Канал подобрал лучшие истории, которые на несколько часов перенесут в миры магии и волшебства.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф", 2005

Количество частей: 3 полнометражных фильма

Рейтинг IMDb: 6.9

Четверо братьев и сестер случайно находят магический портал в страну Нарнию – мир, где правят мифические существа, животные говорят, а зло скрывается под ледяным покровом. Их ждут приключения вместе с мудрым львом Асланом: борьба с Белой колдуньей, освобождение угнетенных жителей и восстановление настоящего порядка.

Фильм "Хроники Нарнии" / Кадр из фильма

"Оз: Великий и могучий", 2013

Количество частей: 1

Рейтинг IMDb: 6.3

Фокусник Оскар Диггс случайно попадает в волшебную страну Оз, где все верят, что он – великое пророчество, которое должно спасти мир от тьмы. Он знакомится с добрыми и коварными ведьмами, и постепенно начинает понимать: чтобы стать настоящим волшебником, нужно больше, чем трюки и бегство от проблем.



Фильм "Оз: Великий и могучий" / Кадр из фильма

"Колдунья", 2014

Количество частей: 2

Рейтинг IMDb: 7

Это переосмысление классической сказки "Спящая красавица". Малефисента – крылатая фея, которую предали в юности. Ее боль превратилась в гнев, и она накладывает проклятие на маленькую Аврору. Но впоследствии между ними рождается неожиданная связь, что меняет судьбу обоих.

Фильм "Колдунья" / Кадр из фильма

"Алиса в стране чудес", 2010

Количество частей: 2

Рейтинг IMDb: 6.4

Алиса возвращается в удивительный мир, где уже побывала в детстве, хотя ничего не помнит. Здесь ее ждут Безумный Шляпник, Чеширский Кот, Белая Королева и тираническая Красная Королева. История превращается в битву за свободу Чудаковатого края.

Фильм "Алиса в стране чудес" / Кадр из фильма

"Школа добра и зла", 2022

Количество частей: 1

Рейтинг IMDb: 5,9

Две лучшие подруги Софи и Агата попадают в магическую школу, где готовят героев и злодеев для сказочных историй. Но судьба играет с ними в злую шутку: Софи, которая мечтает быть принцессой, попадает в Школу Зла, а мрачная и тихая Агата – в Школу Добра. Их жизнь превращается в испытание дружбы, выбора и осознания того, кто они есть на самом деле.

Фильм "Школа добра и зла" / Кадр из фильма

