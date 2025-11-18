Фільми, що переносять у казку: найяскравіші магічні світи кіно
- Стаття представляє добірку фільмів з магічними світами, таких як: "Хроніки Нарнії", "Оз: Великий та могутній", "Чаклунка", "Аліса у країні чудес" та "Школа добра та зла".
- Кожен фільм переносить глядача у власний всесвіт з унікальними правилами, персонажами та сюжетними лініями, де добро бореться зі злом.
Казкові світи у кіно – це можливість вирватися з реальності й зануритися у магію, де живуть легендарні істоти, сильні герої та сміливі мрії. Дуже часто добро протистоїть злу, а серед улюблених героїв можуть з'явитись навіть зрадники.
Ці фільми створюють власні всесвіти зі своїми правилами, дивами й боротьбою. Вони чарують атмосферою, візуально вражають й повертають відчуття дитячої казки. 24 Канал підібрав найкращі історії, які на декілька годин перенесуть у світи магії та чарів.
"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і шафа", 2005
Кількість частин: 3 повнометражні фільми
Рейтинг IMDb: 6.9
Четверо братів і сестер випадково знаходять магічний портал у країну Нарнію – світ, де правлять міфічні істоти, тварини говорять, а зло ховається під крижаним покривом. На них чекають пригоди разом із мудрим левом Асланом: боротьба з Білою чаклункою, визволення пригноблених жителів та відновлення справжнього порядку.
"Оз: Великий та могутній", 2013
Кількість частин: 1
Рейтинг IMDb: 6.3
Фокусник Оскар Діггс випадково потрапляє у чарівну країну Оз, де всі вірять, що він – велике пророцтво, яке має врятувати світ від темряви. Він знайомиться з добрими й підступними відьмами, і поступово починає розуміти: щоб стати справжнім чарівником, потрібно більше, ніж трюки та втеча від проблем.
Фільм "Оз: Великий і могутній" / Кадр із фільму
"Чаклунка", 2014
Кількість частин: 2
Рейтинг IMDb: 7
Це переосмислення класичної казки "Спляча красуня". Малефісента – крилата фея, яку зрадили в юності. Її біль перетворився на гнів, і вона накладає прокляття на маленьку Аврору. Та згодом між ними народжується несподіваний зв'язок, що змінює долю обох.
"Аліса у країні чудес", 2010
Кількість частин: 2
Рейтинг IMDb: 6.4
Аліса повертається у дивовижний світ, де вже побувала в дитинстві, хоча нічого не пам'ятає. Тут на неї чекають Божевільний Капелюшник, Чеширський Кіт, Біла Королева та тиранічна Червона Королева. Історія перетворюється на битву за свободу Чудернацького краю.
"Школа добра та зла", 2022
Кількість частин: 1
Рейтинг IMDb: 5,9
Дві найкращі подруги Софі й Агата потрапляють до магічної школи, де готують героїв і лиходіїв для казкових історій. Та доля грає з ними у злий жарт: Софі, яка мріє бути принцесою, потрапляє до Школи Зла, а похмура й тиха Агата – до Школи Добра. Їхнє життя перетворюється на випробування дружби, вибору та усвідомлення того, хто вони є насправді.
