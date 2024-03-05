Зендея является одной из самых интересных актрис нашего времени. В новой подборке фильмов Кино 24 собрал 3 киноработы актрисы, которые стоит посмотреть.

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"Малкольм и Мари", 2021

Этот фильм демонстрирует большой драматический талант Зендеи. Он наполнен сильными моментами и показывает зрителям сложность и интимность межличностных отношений главных героев.

История рассказывает о Малкольме и Мари, которые возвращаются домой после премьеры его фильма. Увеличение напряжения между ними и горькие признания заставляют их переосмыслить свои отношения.

"Малкольм и Мари": смотрите онлайн трейлер фильма

"Человек-паук: возвращение домой", 2017

В захватывающей перезагрузке "Человека-паука" актриса играет одну из своих лучших ролей. Мишель ЭмДжей Джонс – одноклассница и подруга Питера Паркера. На протяжении всего фильма она становится очень близким человеком для отважного Человека-паука.

Главный герой еще совсем недавно был обычным школьником. Его жизнь изменилась после экскурсии на местный завод, где Питера укусил небольшой паук. Довольно незначительный укус привел к невероятным последствиям, поскольку впоследствии подросток обнаруживает у себя необычайные способности.

Следуя кредо его дяди Бена "с большой силой приходит большая ответственность", Питер становится Человеком-пауком – героем, который пытается помогать людям. Однако как это быть героем в таком юном возрасте, особенно, когда ты находишься в мире, где существуют Мстители?

"Человек-паук: возвращение домой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Величайший шоумен", 2017

Волосы цвета сахарной ваты и боди, усыпанные драгоценными камнями – такой предстает перед нами героиня Зендеи в мюзикле "Величайший шоумен". Здесь актриса играет акробатку на трапеции, работающую в цирке на Барнума. В этой ленте идеально продемонстрирован прекрасный голос Зендеи и ее спортивная выучка.

Фильм показывает историю Финеаса Тейлора Барнума. Мужчина на протяжении всей своей жизни мечтал оставить свое имя в истории человечества. Барнум стремится создать самое большое шоу на Земле, которое никто себе даже представить не мог. Но удастся ли это ему?

"Величайший шоумен": смотрите онлайн трейлер фильма

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