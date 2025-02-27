Трахтенберг была известна своими яркими ролями в популярных фильмах и сериалах, а ее талант неоднократно получал одобрительные отзывы критиков и зрителей. Мы собрали для вас список самых известных лент, которые стали визитной карточкой покойной актрисы и сделали ее популярной среди многих зрительских поколений.

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Фильмы и сериалы из Мишель Трахтенберг

"Мыслить, как преступник"

Члены элитного подразделения ФБР обладают уникальной способностью смотреть на ситуацию с другой стороны: они научились мыслить, как преступники, чтобы предусмотреть следующие шаги и остановить преступление до того, как он будет совершен. Каждый день они сталкиваются с самыми сложными и опасными делами, спасая десятки человеческих жизней благодаря своему опыту и интуиции.

"Мыслить, как преступник": смотрите онлайн трейлер сериала

Вместо этого, чтобы только тщательно изучать доказательства с поличным, эти профессионалы сосредотачиваются на понимании мотивов, двигающими преступниками. Они погружаются в психологию преступления, пытаясь понять, почему и как конкретный преступник совершил это дело, что заставило его пойти на такой поступок. Важнее всего для этих следователей– выявить человеческие слабости, темные мысли и личные переживания преступника.

"Евротур"

По сюжету, Скотт Томас решает завести себе друга по переписке из Германии с достаточно практической цели: он хочет получить отличную оценку по немецкому языку, и потому кто-то под именем Мик соглашается помочь ему, переводя домашние роботы. Однако вскоре Скотт узнает, что Мик– это не мужчина, а очаровательная блондинка, которая не прочь познакомиться со своим американским другом вживую.

"Евротур": смотрите онлайн трейлер фильма

После того как Скотт сдает выпускные экзамены, он решает отправиться в Европу, чтобы встретиться с Мик. Он берет с собой несколько близких друзей и вместе с ними летит через Атлантику. Первой остановкой становится Лондон, а дальше их путь пролегает через Париж и Амстердам., прежде чем они наконец-то доберутся до Берлина.

Их путешествие обещает быть не только веселым, но и полной приключений, непредсказуемых ситуаций и новых знакомств. Скотт, преисполненный надежды и тревоги, ожидает целый ряд сюрпризов на пути.

"Сплетница"

Журнальные полосы постепенно становятся рудиментом прошлого. Теперь все, что мы хотим узнать, мы ищем в Интернете. И в этом новом мире "Нью-Йорк-Сити" нашел свою новую страсть.– и ее зовут "Сплетница". Одержимость этой фигурой виртуального пространства стала не просто трендом, а настоящим феноменом! Ее имя стало символом секретов и тайн, ранее остававшихся за пределами публичного пространства.



Сериал "Сплетница" / Кадр из сериала

Алкоголь, марихуана, роскошные брендовые вещи, секс в пентхаусах, бесконечные вечеринки, прогулка занятий, измены и романтические приключения– все это, кажется, стало обыденностью для "золотой молодежи" Манхэттена. Все эти моменты теперь доступны не только для избранных, но и для всех, кто ищет сенсации в сети. Теперь даже то, что невозможно скрыть от камер и папарацци, не скроется от "Сплетницы". Она знает, что происходит за закрытыми дверями, и не стесняется рассказать миру.

Интернет-страница, где публикуется вся эта правда о жизни манхэттенской элиты, стала основным источником для тех, кто хочет узнать больше обо всех этих часто сомнительных моментах из жизни богатых и известных. Каждый шаг, каждая мысль теперь может стать новыми сплетнями.