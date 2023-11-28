Зрители смогут выбирать между разными жанрами и атмосферой фильмов, начиная от фэнтези и заканчивая боевиками. Ознакомьтесь со списком кинопремьер декабря уже сейчас!

Советуем 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

Самые ожидаемые кинопремьеры декабря

"Альма и Оскар"

Премьера: 7 декабря

Жанр: Биография, драма, история

В центре сюжета находится овдовевшая Альма Малер, соблазняющая молодого художника-экспрессиониста Оскара Кокошку. Случайное сексуальное происшествие превращается во взрывной роман. Оскар рассматривает Альму как свою музу, служащую его мужским фантазиям.

Сама Альма является также художником – композитором. Но неуемное стремление Оскара сделать ее своей музой, ставит под угрозу ее мечту достичь самостоятельного успеха. Возникает сложная игра власти и зависимости, которая приводит Альму и Оскара на грань саморазрушения.

Показ фильма будет ограничен и будет происходить только в выбранных кинотеатрах в течение короткого периода времени.

"Альма и Оскар": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вонка"

Премьера: 14 декабря

Жанр: фэнтези, мюзикл

Основанный на уникальном персонаже из книги "Чарли и шоколадная фабрика", этот фильм рассказывает увлекательную историю того, как величайший изобретатель, фокусник и мастер шоколада стал тем Вилли Вонкой, которого мы знаем сегодня.

Яркий фильм ознакомит зрителей с юным Вилли Вонкой, который полностью посвятил себя идеям и решительно стремился изменить мир шаг за шагом. Он доказывает, что лучшие вещи в жизни начинаются с мечты и ничего невозможного.

"Вонка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Анатомия падения"

Премьера: 14 декабря

Жанр: уголовный триллер

В основе сюжета лежит история успешной писательницы, подозреваемой в убийстве своего мужа. Женщина отвергает всякую свою вину, однако следствие раскрывает все более подозрительные обстоятельства их семейной жизни. Даже у сына начинают появляться сомнения в невиновности матери. Что же на самом деле произошло в отдаленном шале во французских Альпах?

"Анатомия падения": смотрите онлайн трейлер фильма

"Корона"

Премьера: 14 декабря

Жанр: биография, драма, история

Последние шесть эпизодов финального сезона "Короны" выйдут 14 декабря. Первые четыре эпизода, представленные в ноябре, в основном посвящены событиям, связанным со смертью принцессы Дианы и ее последствиями. Относительно дальнейшего сюжета принц Уильям будет стремиться восстановить свою жизнь в Итоне после потери матери. Параллельно будет приближаться золотой юбилей королевы, рассматривающей будущее монархии, событие бракосочетания Чарльза и Камиллы, и будет отмечать начало новой королевской сказки у Вильяма и Кейт.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

"Аквамен и потерянное королевство"

Премьера: 21 декабря

Жанр: фэнтези, боевик.

Это продолжение одноименного фильма, вышедшего в 2018 году, о популярном герое комиксов DC Comics. Черная Манта не смог выиграть в борьбе с Акваменом в первый раз, но решил отомстить. В этом продолжении он становится еще более опасным и настроенным на уничтожение не только врага, но и его семьи и всего королевства.

"Аквамен и потерянное королевство": смотрите онлайн трейлер фильма

"Секс-терапия"

Премьера: 21 декабря

Жанр: романтическая комедия

В центре событий молодая пара, Реми и Сандра, которые обожают друг друга, но что-то мешает им иметь ребенка. Оказывается, что это связано с синдромом прежней любви. Единственным способом преодоления этого препятствия является повторное занятие сексом с бывшими партнерами и партнерами. Это становится настоящим испытанием, где двое влюбленных не только проверяют свои отношения на прочность, но и пытаются привести в постель тех, кого раньше избегали.

"Секс-терапия": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Берлин"

Премьера: 29 декабря

Жанр: Боевик, криминал, драма

"Берлин" – это спин-офф популярного сериала "Бумажный дом", который разворачивается задолго до событий "Бумажного дома". Сюжет рассказывает о золотых временах вора Андреса де Фонойосы, известного под псевдонимом Берлин. В период своей славы Берлин и его искусная команда собираются в Париже, чтобы воплотить один из самых дерзких планов: украсть 44 миллиона евро у известного аукционного дома за одну ночь.

"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала

"Счастливый случай"

Премьера: 28 декабря

Жанр: триллер, драма, мелодрама

Фанни – красивая молодая парижанка, у которой казалось бы, есть все... Но буржуазный мир сильно контрастирует с мятежной юностью Фанни. Однажды утром по дороге на работу ей встречается школьный знакомый Алан, который сказал ей, что он всегда был в нее влюблен. Их общение быстро перерастает в роман, а муж Фанни сразу начинает подозревать об измене.

"Счастливый случай": смотрите онлайн трейлер фильма