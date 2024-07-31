В этот список попали, в основном, российские ленты, которые не допускаются к показу в Украине. Запрет на показ таких фильмов обоснован тем, что в съемках участвовали конкретные лица, которые создают угрозу национальной безопасности.

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Фильмы, которые запрещены для просмотра в Украине

Во многих случаях, запрет связан с политической ситуацией или конкретными действиями лиц, которые могут негативно влиять на безопасность страны. Так произошло с лентами, которые запретили для просмотра в Украине. Одной из причин запрета также является большое количество враждебной пропаганды, которую россияне годами распространяли в обществе.

В список запрещенных фильмов и сериалов в Украине вошли такие кинокартины:

"Ищите маму" (Россия, 2012): Этот фильм, рассказывающий об отношениях и поисках биологической матери, запрещен в Украине из-за участия в съемках лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

(Россия, 2012): Этот фильм, рассказывающий об отношениях и поисках биологической матери, запрещен в Украине из-за участия в съемках лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013): Сериал о сложных, но забавных жизненных ситуациях, который также попал под запрет по политическим и безопасностным причинам.

(Россия, 2012-2013): Сериал о сложных, но забавных жизненных ситуациях, который также попал под запрет по политическим и безопасностным причинам. "Не родись красивой" (Россия, 2005-2006): Популярный сериал, который стал запрещенным в Украине из-за участия в нем лиц, имеющих политические связи и взгляды, которые могут угрожать национальной безопасности.

(Россия, 2005-2006): Популярный сериал, который стал запрещенным в Украине из-за участия в нем лиц, имеющих политические связи и взгляды, которые могут угрожать национальной безопасности. "Одноклассницы" (Россия, 2007): Эта комедийная лента о школьных друзьях была запрещена в Украине по аналогичным причинам.

(Россия, 2007): Эта комедийная лента о школьных друзьях была запрещена в Украине по аналогичным причинам. "Счастливого пути!" (Россия, 2008): Фильм о путешествиях и приключениях попал в список запрещенных из-за участия в нем актеров, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

(Россия, 2008): Фильм о путешествиях и приключениях попал в список запрещенных из-за участия в нем актеров, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005): Несмотря на то, что этот фильм был снят в Украине, он также был запрещен из-за участия в нем лиц, имеющих связи, которые могут угрожать национальной безопасности.

(Украина, 2005): Несмотря на то, что этот фильм был снят в Украине, он также был запрещен из-за участия в нем лиц, имеющих связи, которые могут угрожать национальной безопасности. "Офицерские дружины" (Украина, 2015): Этот сериал о военных и их семьях был запрещен в Украине, учитывая политический контекст и участие в нем лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Эти фильмы и сериалы были запрещены с целью защиты национальной безопасности и интересов государства. Запрет связан с участием в них лиц, которые могут иметь негативное влияние или участвовать в действиях, противоречащих интересам Украины.

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