Чтобы посмеяться и поплакать: 3 фильма и сериала с Ксенией Мишиной

Ксения Мишина – одна из самых популярных современных украинских актрис. Она полностью продемонстрировала свои актерские способности, сыграв разные роли в разных жанрах – от драматических до комедийных фильмов и сериалов.

"Холостячка" очаровывает зрителей не только невероятной красотой, но и талантом, который постоянно демонстрирует на съемочной площадке. 24 Канал собрал 5 фильмов и сериалов, которые принесли Мишиной наибольшее признание.

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Сериал "Крипостная"

2019историческая драмапомещица Лидия Шефер

Екатерина Вербицкая – крепостная, которой владеет самый богатый нежинский помещик Червинский. Несмотря на то, что девушка является крестьянкой, у нее безупречные манеры, выучила несколько иностранных языков, играет на фортепиано и пишет картины. Все это из-за воспитания – Екатерина росла с женой Червинского, которая тоже является ее крестной мамой. Вербицкая оказывается на грани двух миров: дворян с одной стороны и крепостных, которых российская власть превратила в материальную собственность, – с другой. Сможет ли девушка получить свободу и быть с любимым, о котором ей даже думать запрещают?

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Фильм "Гола правда"

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Компания друзей отправляется на отдых в Одессу. Там они посещают новый развлекательный клуб, в котором много комнат, где можно по-разному проводить время. Самая интересная комната – зал с детектором лжи. Конечно, друзья не смогли обойти ее. Они задавали друг другу пикантные вопросы, а ответы заставляли краснеть.

"Гола правда": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм "Соседка"

2022комедияВероника

Петр привык проводить время на вечеринках в клубах, жить в свое удовольствие. Он всегда привлекает внимание девушек, однако не спешит вступать в серьезные отношения. Однажды он заложился с лучшим другом Олегом, что луна сможет прожить с женщиной в одной квартире. В то время Олегова сестра – Вероника искала временное жилье, потому что ушла от мужа-тирана. Поэтому женщина остается с двойняшками-второклассниками у Петра и даже не догадывается, чем это обернется для нее.

"Соседка": смотрите онлайн трейлер фильма