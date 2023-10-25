В разделах "фильмы", "сериалы" и "детский контент" представлены 10 самых популярных названий, отобранные на основе общей продолжительности просмотров и прослушиваний в часах на медиасервисе, а также "фильмы в покупке" по количеству проданных. Этим из 24 Каналом поделилась пресс-служба MEGOGO.

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Самые популярные фильмы по категориям MEGOGO



Самое популярное на MEGOGO/MEGOGO

Покупка (TVOD)

Рейтинг возглавил третий эпизод "Сторожевых галактик", ставшей последней и, пожалуй, самой эмоциональной частью трилогии. Также в эту популярнейшую тройку попали:

"Барби" от Warner Broth – самый кассовый фильм прокати, поднявший настоящий "розовый бум" в мире;

"Трансформеры: Время Звероботов" – ставший уже седьмым фильмом франшизы.

Шестое место в рейтинге заняла украинская трагикомедия "Люксембург, Люксембург" режиссера Антонио Лукича, недавно признанной лауреатом трех наград на церемонии вручения премии "Киноколо". Фильм рассказывает историю двух близнецов, имеющих одно лицо, но живущих совершенно разными судьбами. Также в кинорейтинг вошли такие фильмы, как Аватар 2", "Беглец", "Русалочка", "Флэш", "Индиана Джонс и Реликвия судьбы", и "Джон Уик 4".

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Подписка (SVOD)

В третьем квартале фильм "Мирный-21" уступил свое лидерство легендарному боевику "Топ Ган: Меверик" и комедии "Потерянный город" от Paramount.

Далее в рейтинге полное жанровое разнообразие:

комедийный боевик "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия";

историческая драма "Вавилон";

семейные приключения "Большая красная собака Клиффорд".

И другие рейтинговые истории – как культовые, так и новые.

Бесплатный просмотр (AVOD)

Помимо фильмов, доступных для покупки и подписки, на MEGOGO есть большая коллекция бесплатного контента. Пятерку лидеров здесь возглавляют следующие ленты:

боевик "Игра теней" с Лиамом Нисоном;

"Основание";

"Русалка на суше";

"опасный элемент";

"Врач: Ученик Авиценны".

В следующую пятерку самых популярных бесплатных кинолент входят проекты украинского производства, несколько из которых поддерживали свои позиции в топе на протяжении предыдущего квартала: "Киборги" от Ахтема Сеитабаева, "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"" от Ивана Тимченко, "Круты 1918" от Алексея Шапарева, "Ой!" от Ольги Золотаревой и "Герой моего времени" от Антонины Ноябревой.

Украинское производство

Говоря исключительно об украинском кино с разными способами доступа на MEGOGO, лидерство в рейтинге за прошлый квартал продолжает держать фильм "Мирный-21", являющегося военной драмой 2023 года, режиссера Ахтема Сеитаблаева. На втором месте размещается лента "Люксембург, Люксембург", а третью позицию занимает "Снайпер. Белый Ворон (Расширенная версия)". Последний фильм был лидером по количеству просмотров на медиасервисе в течение прошлого года и возглавлял рейтинг в первом квартале 2023 года. Шесть из десяти фильмов в этом списке относятся к военной и исторической тематике, остальные являются комедиями, такими как "Бешеная свадьба 2", "Любовь и блоггеры", и "Ой!".



Самые популярные фильмы на MEGOGO / MEGOGO

Самые длинные сериалы на MEGOGO

Подписка (SVOD)

В течение всех трех кварталов 2023 года в списке самых популярных сериалов неизменно возглавляет постапокалиптическая культовая история. "Ходячие мертвецы". Однако остальные два участника топ-3 сменились, и на второе место выбрались "Женский врач" да "Домик к счастью". В десятку также вошли другие украинские сериалы, такие как:

"Цвет страсти";

"Участковый с ДВРЗ";

"поймать Кайдаша";

"Вскрытие покажет".

Среди популярных американских сюжетов следует отметить следующие:

"Миллиарды";

"Рей Донован";

"Отец Браун".

Бесплатный просмотр (AVOD)

Лучшие 4 сериала держат свои позиции в течение трех кварталов подряд, иногда обмениваются местами между собой. Эту группу возглавляют "Папачки", "Мост", "Крепостная", и "Моя любимая Страшка". В этом сезоне десятку пополнил документальный сериал. "Воины", производства студии MEGOGO ORIGINALS, состоящей из 6 частей. Каждый эпизод этого сериала – это рассказ о военных, ранее имевших гражданские профессии, но вышедших на защиту страны с началом войны 24 февраля.



Самые популярные сериалы на MEGOGO / MEGOGO

Анимационные фильмы

Подписка (SVOD)

В рейтинге подписки на первом месте появился новый фаворит – "Ёж Соник 2", вытесняя бессменного лидера предыдущих кварталов – мультфильм "Зоотрополис" во второе место. Третью, четвертую и пятую позиции удерживают стабильно:

"Воена";

"тачки";

"Корпорация монстров".

Анимационные сериалы

Подписка (SVOD)

Маленькие зрители заинтересованы в мультсериалах, доступных по подписке MEGOGO. Культовый "Губка Боб Квадратные Брюки" и любимый "Щенячий патруль" продолжают удерживать лидерство, но по сравнению с предыдущим кварталом "Лего Ниндзяго: Мастера Спинжитса. Сыновья Гармадона" приобретают популярность, обогнав своих конкурентов по тематике, таких как "Черепашки-ниндзя".

Бесплатный просмотр (AVOD)

Прошло уже 25 лет с выхода первой серии мультсериала "Огги и кукарачи", а он продолжает завоевывать сердца зрителей по всему миру, возглавляя рейтинг бесплатных просмотров на MEGOGO. На втором месте расположился "такой один у нас на миллион" - "Пес патрон", получивший большую популярность среди не только маленьких, но и взрослых фанатов. Важно отметить, что в этом рейтинге не единственный украинский мультсериал, поскольку "Приключения Котигорошка и его друзей" и украинский анимационный сериал "Казаки. Футбол" также присоединились к нему.



Лучшие мультфильмы и мультсериалы на MEGOGO / MEGOGO