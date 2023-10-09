5 фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть на Netflix в октябре

Октябрь обещает быть богатым премьерами. Вас ожидают разнообразные ленты и сериалы, которых поклонники кино уже давно заждались, а также неожиданные новинки.

В подборке от 24 Канала читайте о долгожданном сериале "Люпен" и украинском фильме "Лучшие выходные"! Собирайтесь с близкими и наслаждайтесь просмотром!

Кстати говоря Для любящих азарт и приключения: 4 фильма, в которых показали реальные казино

"Люпен" (часть 3)

Дата премьеры: 5 октября

Жанр: детектив

Поклонникам "Люпена" стоит ожидать новую безумную идею Ассана, прежде чем он полностью отойдет от своих дел – похищение драгоценного украшения "Черная жемчужина".

"Люпен": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

"Падение дома Ашеров"

Дата премьеры: 12 октября

Жанр: ужасы

Драматический минисериал Майка Фленагана, черпавший свое вдохновение в одноименном готическом рассказе Эдгара Алана По. Тайны прошлого не могут быть вечно под замком. Родерик и Меделин Ашеры превратили семейную компанию в настоящую империю, которая приносит им богатство. Впрочем, наследники этой династии загадочным образом умирают друг за другом.

"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала

"Неон"

Дата премьеры: 20 октября

Жанр: комедия, музыкальный фильм

Трое друзей, которые являются яркими героями этого комедийно-музыкального сериала, ищут славы, денег и хитов реггетона. На поиски отправляются из маленького городка во Флориде в Майами, живут втроем в своей машине и пытаются попасть в мир мира музыки и шоубизнеса.

Основной в сериале остается музыка, поэтому для поклонников такого жанра плейлист из сериала уже есть на Spotify и Apple Music.

"Неон": смотрите онлайн трейлер сериала

"Лучшие выходные"

Дата премьеры: 1 октября

Жанр: комедия

Организатора фестиваля Atlas Weekend, Ольгу, ждут напряженные рабочие дни. Немец Ганс примчался ради нее в Украину. Строящая карьеру мера приехала в столицу на собеседование. Юная одесситка Алиса сбежала в Киев, чтобы найти на фестивале своего папу. А четверо ребят из Кривого Рога запланировали на эти дни мальчишник. Истории каждого из этих персонажей переплетутся и планы героев пойдут кувырком. Так удачными ли все-таки будут их выходные?

Лента украинского режиссера Влада Климчука будет ждать тебя Netflix.

"Лучшие выходные": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бекхэм"

Дата премьеры: 4 октября

Жанр: документальный фильм

История о спортивной карьере английского футболиста Дэвида Бекхэма, семьянина, отца, мужа. Четырехсерийный рассказ о реализованном успехе, начиная с его детства, сквозь призму воспоминаний самых родных: мамы и отца.

"Бекхэм": смотрите онлайн трейлер фильма

Автор: Оля Паньков