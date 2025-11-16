3 фильма ужасов на реальных событиях, от которых волосы встают дыбом

Фильмы ужасов могут смотреть не все, ведь сюжеты напряженные и жуткие. Особенно страх вызывают ленты, основанные на реальных событиях, иногда даже сложно поверить, что такое могло происходить на самом деле.

В материале 24 Канала читайте о 3 фильмах ужасов, которые основаны на реальных событиях. Если вы любите такой жанр и ищете, что посмотреть в воскресенье вечером, рекомендуем эти ленты.

Может заинтересовать 3 сериала, которые понравятся поклонникам "Макстон-Холл"

Фильмы ужасов, основанные на реальных событиях

"Винчестер" (2018)

Рейтинг IMDb: 5.5/10

Наследница компании по производству оружия Сара Винчестер, которая осталась одна, построила дом в нескольких километрах от Сан-Франциско. Это семиярусное здание с лабиринтами и сотнями комнат.

Почти каждый день вдова что-то меняет в доме. И делает она это не для себя или своей племянницы, а для призраков. Они хотят мести за то, что Винчестеры создали оружие.

"Винчестер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Экзорцизм Эмили Роуз" (2005)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Лента, создана на основе реальных событий, произошедших в 1976 году, когда в результате экзорцизма умерла Аннелиза Михель. Режиссером фильма стал Скотт Дерриксон.

На судебном заседании вспоминают историю девушки, которая страдала от неизвестной болезни. Близкие 19-летней Эмили Роуз обратились за помощью к священнику, однако мужчина провел ритуал, в результате которого она умерла.

У судьи священника защищает адвокат Эрин Брунер. Юрист замечает, что граница между реальным миром и мистикой стирается.

"Экзорцизм Эмили Роуз": смотрите онлайн трейлер фильма

"Заклятие" (2013)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

За основу фильма взята история известных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Муж и жена пытаются помочь семье Перон, ведь в их доме происходят жуткие события.

В 1971 году Роджер и Кэролайн Пэрон и их дочери перебираются в старый дом, в котором нужно сделать ремонт. Сперва семья живет спокойно, но потом происходят странные явления. Так, Кэролайн просит Эда и Лоррейн Уорренов помочь. Однако даже опытные специалисты сталкиваются с трудностями.

"Заклятие": смотрите онлайн трейлер фильма