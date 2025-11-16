3 фильма ужасов на реальных событиях, от которых волосы встают дыбом
- Три фильма ужасов, основанные на реальных событиях: "Винчестер" (2018), "Экзорцизм Эмили Роуз" (2005), "Заклятие" (2013).
- Каждый фильм базируется на реальных случаях, что придает им особой жуткости.
Фильмы ужасов могут смотреть не все, ведь сюжеты напряженные и жуткие. Особенно страх вызывают ленты, основанные на реальных событиях, иногда даже сложно поверить, что такое могло происходить на самом деле.
В материале 24 Канала читайте о 3 фильмах ужасов, которые основаны на реальных событиях. Если вы любите такой жанр и ищете, что посмотреть в воскресенье вечером, рекомендуем эти ленты.
Может заинтересовать 3 сериала, которые понравятся поклонникам "Макстон-Холл"
Фильмы ужасов, основанные на реальных событиях
"Винчестер" (2018)
- Рейтинг IMDb: 5.5/10
Наследница компании по производству оружия Сара Винчестер, которая осталась одна, построила дом в нескольких километрах от Сан-Франциско. Это семиярусное здание с лабиринтами и сотнями комнат.
Почти каждый день вдова что-то меняет в доме. И делает она это не для себя или своей племянницы, а для призраков. Они хотят мести за то, что Винчестеры создали оружие.
"Винчестер": смотрите онлайн трейлер фильма
"Экзорцизм Эмили Роуз" (2005)
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Лента, создана на основе реальных событий, произошедших в 1976 году, когда в результате экзорцизма умерла Аннелиза Михель. Режиссером фильма стал Скотт Дерриксон.
На судебном заседании вспоминают историю девушки, которая страдала от неизвестной болезни. Близкие 19-летней Эмили Роуз обратились за помощью к священнику, однако мужчина провел ритуал, в результате которого она умерла.
У судьи священника защищает адвокат Эрин Брунер. Юрист замечает, что граница между реальным миром и мистикой стирается.
"Экзорцизм Эмили Роуз": смотрите онлайн трейлер фильма
"Заклятие" (2013)
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
За основу фильма взята история известных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Муж и жена пытаются помочь семье Перон, ведь в их доме происходят жуткие события.
В 1971 году Роджер и Кэролайн Пэрон и их дочери перебираются в старый дом, в котором нужно сделать ремонт. Сперва семья живет спокойно, но потом происходят странные явления. Так, Кэролайн просит Эда и Лоррейн Уорренов помочь. Однако даже опытные специалисты сталкиваются с трудностями.
"Заклятие": смотрите онлайн трейлер фильма