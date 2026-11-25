Некоторые из этих фильмов вызвали настоящий переполох в кинотеатрах, другие – споры из-за чрезмерной жестокости. Но забыть их после просмотра непросто.

24 Канал рассказывает о пяти фильмах ужасов, которые в свое время перевернули представления о жанре ужасов.

"Психо" (1960)

Рейтинг IMDb: 8,5/10

Жанр: психологический хоррор, триллер, детектив.

Альфред Хичкок создал картину, которая изменила правила игры для триллеров и фильмов ужасов. На момент выхода "Психо" нарушал немало привычных для Голливуда правил: режиссер не боялся убивать важных персонажей, играть с ожиданиями зрителей и оставлять после себя больше вопросов, чем ответов. Особого внимания заслуживает знаменитая сцена в душе, для съемки которой потребовалось семь дней и около 70 ракурсов камеры. Даже сегодня она остается одной из самых узнаваемых в истории кино.

Смотрите трейлер фильма "Психо" онлайн:

"Экзорцист" (1973)

Рейтинг IMDb: 8,1/10

Жанр: сверхъестественный хоррор, психологический триллер, драма.

Уильям Фридкин снял фильм, после премьеры которого некоторые зрители не могли досидеть до финальных титров. Лента настолько сильно повлияла на публику, что во время показов сообщали о потерях сознания, тошноте и людях, покидающих кинозалы. История одержимости девочки Рейган пугала не только жуткими образами, но и тем, что происходило с ее семьей. К тому же фильм затронул религиозные темы, которые в то время оставались особенно чувствительными для американского общества. "Экзорцист" получил две премии "Оскар" и стал одним из самых известных хорроров всех времен.

Смотрите трейлер фильма "Экзорцист" онлайн:

"Техасская резня бензопилой" (1974)

Рейтинг IMDb: 7,4/10

Жанр: слэшер, психологический хоррор, триллер.

Тоби Хупер доказал, что для настоящего ужаса не обязательно демонстрировать кровавые сцены на каждом шагу. Его фильм пугал прежде всего атмосферой безысходности, натуралистичной операторской работой и ощущением, будто все происходит на самом деле. Фильм вызвал серьезные споры из-за жестокости и долгое время сталкивался с проблемами при прокате в Великобритании. Британская рада по классификации фильмов сначала отказала ей в сертификате для показа, а некоторые местные советы ввели собственные запреты. Впоследствии картина стала классикой жанра и повлияла на развитие слэшеров.

Смотрите трейлер фильма "Техасская резня бензопилой" онлайн:

"Муха" (1986)

Рейтинг IMDb: 7,6/10

Жанр: боди-хоррор, научная фантастика, драма.

Дэвид Кроненберг предложил зрителям совершенно иной тип ужаса – постепенное превращение человеческого тела в нечто неузнаваемое. Джефф Голдблюм сыграл ученого, чей эксперимент с телепортацией оборачивается катастрофой. Особенность фильма – практические спецэффекты, которые и сегодня могут вызвать отвращение даже у опытных поклонников хорроров. За жуткой внешней оболочкой скрывается трагическая история о потере себя, любви и невозможности остановить собственное разрушение. Критики высоко оценили работу Кроненберга, а картина получила "Оскар" за лучший грим.

Смотрите трейлер фильма "Муха" онлайн:

"Кинопроба" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,1/10

Жанр: психологический хоррор, боди-хоррор, триллер.

Японский режиссер Такаси Миике мастерски играет с ожиданиями зрителей. Сначала "Кинопроба" напоминает неторопливую романтическую историю о мужчине, который после смерти жены пытается вновь обрести любовь. Однако постепенно атмосфера меняется, а картина превращается в психологический кошмар с чрезвычайно жестокими сценами. Именно этот контраст сделал фильм одним из самых известных представителей японского хоррора. После показов на международных фестивалях он привлек внимание к творчеству Миике за пределами Японии и завоевал репутацию одной из самых тревожных картин своего времени.

Смотрите трейлер фильма "Кинопроба" онлайн:

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