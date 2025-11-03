Если у вас депрессивное состояние: 3 высокорейтинговых фильма, после просмотра которых хочется жить
- "Достучаться до небес" – эмоциональная история о двух смертельно больных парней, которые отправляются в путешествие, чтобы прожить последние дни сполна. "Форрест Гамп" - фильм о добром человеке с интеллектуальными особенностями.
- "Заплати другому" – школьник Тревор стремится изменить мир, делая добрые дела, которые должны создать цепь добрых поступков.
Как только заканчивается бабье лето и все вокруг приобретает мрачные цвета, у многих людей появляется апатия, плохое настроение и даже депрессивное состояние. В такие моменты важно дать себе время и позаботиться о восстановлении.
Если чувствуете эмоциональный спад, обратите внимание на нашу новую подборку от 24 Канала. Здесь вы найдете высокорейтинговые фильмы, которые точно подарят хорошее настроение.
Что посмотреть для хорошего настроения?
"Достучаться до небес"
Это эмоциональная и трогательная история о двух молодых парнях. Они узнают, что смертельно больны и имеют всего несколько дней, прежде чем их жизнь оборвется. Поэтому решают прожить это время сполна.
Они пьют текилу, угоняют "мерседес" и отправляются в путешествие, чтобы увидеть море. Эта киноистория искренняя и полна настоящего черного юмора, поэтому окунуться в безумные приключения вместе с этими юношами можно уже сегодня вечером.
"Достучаться до небес": смотрите онлайн трейлер фильма
"Форрест Гамп"
Еще одна высокорейтинговая американская лента 1994 года – мелодрама "Форрест Гамп". Фильм рассказывается от лица главного героя – мужчины с легкой интеллектуальной врожденной особенностью, но с очень благородным и добрым сердцем.
"Форрест Гамп": смотрите онлайн трейлер фильма
Зрители могут окунуться в историю его необычной жизни. Мы видим трансформацию Форреста Гампа на известного футболиста, героя войны, успешного бизнесмена и миллиардера. Несмотря на все испытания, он не теряет своей доброты и искренности.
"Заплати другому"
В центре сюжета школьник, по имени Тревор МакКинни. Он ставит своей целью изменить мир к лучшему. Его план прост: сделать доброе дело и вместо благодарности попросить человека помочь еще трем другим.
"Заплати другому": смотрите онлайн трейлер фильма
Так маленькая инициатива должна превратиться в большую цепь добрых поступков. Но получится ли у Тревора воплотить свою идею в реальность?