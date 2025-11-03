Якщо у вас депресивний стан: 3 високорейтингові фільми, після перегляду яких хочеться жити

Щойно закінчується бабине літо й усе навколо набуває похмурих кольорів, у багатьох людей з'являється апатія, поганий настрій і навіть депресивний стан. У такі моменти важливо дати собі час і подбати про відновлення.

Якщо відчуваєте емоційний спад, зверніть увагу на нашу нову добірку від 24 Каналу. Тут ви знайдете високорейтингові фільми, які точно подарують гарний настрій.

Що подивитись для гарного настрою?

"Достукатися до небес"

Це емоційна та зворушлива історія про двох молодих хлопців. Вони дізнаються, що смертельно хворі й мають лише кілька днів, перш ніж їхнє життя обірветься. Тож вирішують прожити цей час сповна.

Вони п'ють текілу, викрадають "мерседес" та вирушають у мандрівку, щоб побачити море. Ця кіноісторія щира та сповнена справжнього чорного гумору, тож поринути у шалені пригоди разом із цими юнаками можна вже сьогодні ввечері.

"Достукатися до небес": дивіться онлайн трейлер фільму

"Форрест Ґамп"

Ще одна високорейтингова американська стрічка 1994 року – мелодрама "Форрест Ґамп". Фільм розповідається від імені головного героя – чоловіка з легкою інтелектуальною вро­дженою особливістю, але з дуже благородним і добрим серцем.

"Форрест Ґамп": дивіться онлайн трейлер фільму

Глядачі мають змогу поринути в історію його незвичайного життя. Ми бачимо трансформацію Форреста Ґампа на відомого футболіста, героя війни, успішного бізнесмена й мільярдера. Попри всі випробування, він не втрачає своєї доброти й щирості.

"Заплати іншому"

У центрі сюжету школяр, на ім'я Тревор МакКінні. Він ставить собі за мету змінити світ на краще. Його план простий: зробити добру справу і замість подяки попросити людину допомогти ще трьом іншим.

"Заплати іншому": дивіться онлайн трейлер фільму

Так маленька ініціатива має перетворитися на великий ланцюг добрих вчинків. Та чи вийде у Тревора втілити свою ідею в реальність?