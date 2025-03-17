Не только военный, но и актер: фильмы и сериалы с Даниэлем Салемом для уютного вечера

Актер и ведущий Даниэль Салем с начала полномасштабного вторжения присоединился к Вооруженным Силам Украины. Однако любимое занятие – съемки в кино мужчина не покинул и теперь совмещает службу с работой на съемочной площадке.

13 марта в кинотеатрах состоялась премьера нового фильма с Даниэлем в главной роли – "Отпуск вслепую". Эта романтическая лента уже стала любимой среди украинских зрителей, ведь билеты на сеансы разлетаются с бешеной скоростью. По этому случаю Кино 24 подготовило подборку других фильмов и сериалов, в которых можно насладиться актерской игрой Салема.

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"Отпуск вслепую"

Романтическая комедия, где Салем исполняет одну из главных ролей. Карьера амбициозной киевской бизнес-леди Татьяны Малковой стремительно взлетает вверх. Руководство и партнеры восхищаются ее преданностью работе, ведь найти настолько трудолюбивую и ответственную сотрудницу – настоящая редкость. Впрочем, ее подчиненным не так повезло – строгие требования и постоянный контроль раздражают команду. Чтобы хоть немного отдохнуть от ее трудоголизма, коллеги решают отправить Татьяну в вынужденный отпуск на Закарпатье. Чистый горный воздух, волшебные пейзажи и местный колорит должны помочь ей расслабиться. Но наибольшее влияние на нее окажет не природа, а встреча с надежным и крепким местным мужчиной Назаром, который откроет ей мир за пределами офиса.

"Отпуск вслепую": смотрите онлайн трейлер фильма

"Конотопская ведьма"

Именно в этом фильме Даниэль получил дебютную роль в полнометражном кино. По сюжету, древняя ведьма из Конотопа давно оставила магию в прошлом, выбрав простую жизнь рядом с любимым – украинцем Андреем. Однако ее покой разрушается, когда начинается полномасштабная война, а город частично попадает под оккупацию. В попытке спасти любимую Андрей погибает прямо у нее на руках. Тогда ведьма возвращает свои силы, чтобы отомстить захватчикам – безжалостно и неумолимо. Центральным символом фильма становится "Ведьмин оберег "Шлем ужаса", объединяющий магическую силу ведьмы, руну защиты и страха, а также элементы традиционной вышивки Сумщины. Этот оберег полон энергии, что заставляет врага дрожать от страха и бежать.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

"Доктор Вера"

Даниэль Салем сыграл в этом 30-серийном мелодраматическом телесериале главную роль. Главная героиня, Вера, переживает настоящий шок – ее муж Андрей исчезает при загадочных обстоятельствах, а незнакомая женщина заявляет, что является его настоящей женой. Мир Веры рушится, но она не сдается. Чтобы обеспечить семью, женщина покидает докторантуру, возвращается в больницу и снова работает кардиохирургом. Несмотря на личную трагедию, она продолжает спасать человеческие жизни, воспитывает маленькую дочь и ухаживает за больной матерью. Но сможет ли Вера раскрыть правду о своем муже и вернуть себе покой?

"Доктор Вера": смотрите онлайн трейлер сериала