5 фильмов, которые заставят вас поверить в судьбу

Судьба – интересная вещь. Ты никогда не узнаешь, какие у нее планы. Она хитрая и амбициозная, поэтому всегда достигнет своей цели, как бы пылко ты не сопротивлялся этому. Часто эта тема становится сюжетом для фильмов.

Кино 24 подготовило для вас подборку картин о судьбоносных встречах. Герои часто могут делать все наперекор и пытаться проложить свой путь самостоятельно, но если судьба решила взяться за кого-то, то бежать уже некуда.

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"Один день", 2011

Представьте, что вы случайно пересеклись на выпускном в университете, невероятно провели ночь, но утром, трезво оценив ситуацию, решили разойтись, как вы подумали, навсегда. Для Эмми и Декстера – это частичка их истории. Однако судьба обладает исключительным чувством юмора, поэтому ежегодно 15 июля они пересекаются при самых странных обстоятельствах. Поймут ли главные герои, что эти "случайности" отнюдь не случайны? И какое будущее их ожидает?

"Один день": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дом у озера", 2006

Главным героям этого фильма известно как никому: для судьбы не существует ни пространства, ни времени. Однажды Кейт Форстер решает переехать из своего дома у озера, чтобы начать свою жизнь с чистого листа. Она оставила в почтовом ящике письмо со всеми нюансами для следующего жильца. Получил это сообщение Алекс Уайлер, который только что переехал в этот дом. У него возникло слишком много вопросов, почему все описанное в письме не совпадает с реальностью, поэтому он прислал ответ. Через несколько дней переписки герои понимают, что проживают в разных годах: он в 2004, а она в 2006. Как такое возможно, если это противоречит всем законам физики? Судьба настолько непредсказуемая вещь.

"Дом у озера": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечное сияние чистого разума", 2004

Возможно ли такое, что вы связаны с человеком невидимой нитью судьбы? Технологический прогресс стремительно развился, поэтому человечеству стала доступна опция стирания памяти. Однажды после драматической ссоры, Клементина и Джоэл расстаются и оба избавляются от всех воспоминаний друг о друге. Через некоторое время в вагоне поезда они знакомятся заново. Хотя их память стерта, что-то в них подсказывает: это уже было. Со временем героям откроется правда: эта встреча не первая, просто судьба решила дать им второй шанс.

"Вечное сияние чистого разума": смотрите онлайн трейлер фильма

"Интуиция", 2001

Рождество – время чудес, не так ли? В центре событий Джонатан и Сара, которые пересекаются в магазине в канун Рождества. Они проводят замечательный вечер вместе за неугомонными разговорами. Но вот им пора расходиться: каждого из них дома ждет человек, который их искренне любит. Однако между ними возникла особая связь, которую они не хотели потерять. Поэтому девушка предлагает довериться судьбе: она пишет свой номер на странице книги, которую планирует сдать, а он – на банкноте. Если эти вещи попадут в руки друг друга – это будет знак.

"Интуиция": смотрите онлайн трейлер фильма

"До восхода солнца", 1995

Сюжет разворачивается вокруг двух незнакомых людей, которые случайно пересеклись в поезде. Парень Джесси направляется в Вену, чтобы оттуда улететь домой в Америку. По дороге он знакомится с милой девушкой Селин, которая едет на учебу в Париж. Они сразу нашли общий язык и поняли, что они как будто созданы друг для друга. Джесси предлагает девушке выйти с ним в Вене, чтобы провести вместе еще немного больше времени – одну ночь. Они попадают в движущий водоворот чувств, где каждая минута – на вес золота. Герои договариваются о встрече через полгода, но суждено ли ей состояться?

"До восхода солнца": смотрите онлайн трейлер фильма