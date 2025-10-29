4 новых украинских фильма, которые стоит посмотреть каждому

Украинский кинематограф продолжает развиваться и постоянно радует новинками. В частности, сейчас в кинотеатрах выходят сразу несколько лент, которые достойны внимания.

Актер Андрей Исаенко в интервью 24 Канала посоветовал новые фильмы, которые не стоит пропускать. Это как комедийные, так и драматические ленты.

Новые украинские фильмы, которые надо увидеть

"Серые пчелы"

Премьера в кинотеатрах: уже в прокате

Это экранизация романа Андрея Куркова "Серые пчелы" – история о двух последних жителей села в серой зоне на востоке Украины. Несмотря на опасность, живя с незваными вооруженными гостями и под снарядами, пенсионеры остаются в родных домах. У каждого из этих мужчин жизнь не сложилась по-своему, но теперь у них есть время для переосмысления. Они пытаются обустроить хотя бы какой-то быт, но все рушится, когда в селе появляется российский снайпер.

"Родительское собрание"

Премьера в кинотеатрах: 30 октября

Это новая комедия от создателей фильма "Собрание ОСМД". В этом фильме сможете увидеть, как Хижняк и Янович стали парой, Заднепровский – директором школы, а Исаенко – байкером. Более того, за всеми страстями, происходящими за стенами школы, наблюдает Оля Полякова. Наша редакция уже имела возможность побывать на допремьерном показе, поэтому можем точно сказать – это легкий украинский фильм, чтобы искренне посмеяться.

"Война глазами животных"

Премьера в кинотеатрах: 6 ноября

Скоро в кино выйдет киноальманах о спасении семи разных животных во время полномасштабного вторжения., В новеллах сыграли Шон Пенн, Марина Кошкина, Андрей Лидаговский, Ольга Коротяева, Назарий Гладюк, Ольга Мартинишин, Денис Капустин, Артем Черний, Андрей Исаенко, Михаил Пулянский, Полина Гаева 0 Дарья Держун, Михаил Матюхин, Алексей Зубков, Александр Печерица, и Дарья Марченко.

"Ты – космос"

Премьера в кинотеатрах: 20 ноября

Главный герой – украинский космический дальнобойщик Андрей, который перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. Однажды Земля взрывается, обломки уничтожают все вокруг и Андрей остается последним человеком во Вселенной. Неожиданно на связь выходит француженка Катрин, которая просит о помощи. Несмотря на расстояние и препятствия человек стремится спасти ее.

