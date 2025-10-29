4 нові українські фільми, які варто подивитися кожному

Український кінематограф продовжує розвиватися й постійно тішить новинками. Зокрема, зараз в кінотеатрах виходять одразу кілька стрічок, що варті уваги.

Актор Андрій Ісаєнко в інтерв'ю 24 Каналу порадив нові фільми, які не варто пропускати. Це як комедійні, так і драматичні стрічки.

Нові українські фільми, які треба побачити

"Сірі бджоли"

Прем'єра в кінотеатрах: уже в прокаті

Це екранізація роману Андрія Куркова "Сірі бджоли" – історія про двох останніх мешканців села в сірій зоні на сході України. Попри небезпеку, живучи з непроханими озброєними гостями та під снарядами, пенсіонери залишаються в рідних домівках. В кожного з цих чоловіків життя не склалося по-своєму, але тепер в них є час для переосмислення. Вони намагаються облаштувати хоча б якийсь побут, але все руйнується, коли в селі з'являється російський снайпер.

"Сірі бджоли": дивіться онлайн трейлер фільму

"Батьківські збори"

Прем'єра в кінотеатрах: 30 жовтня

Це нова комедія від творців стрічки "Збори ОСББ". У цьому фільмі зможете побачити, як Хижняк і Янович стали парою, Задніпровський – директором школи, а Ісаєнко – байкером. Ба більше, за всіма пристрастями, що відбуваються за стінами школи, спостерігає Оля Полякова. Наша редакція вже мала нагоду побувати на допрем'єрному показі, тож можемо точно сказати – це легкий український фільм, щоб щиро посміятися.

"Батьківські збори": дивіться онлайн трейлер фільму

"Війна очима тварин"

Прем'єра в кінотеатрах: 6 листопад

Скоро у кіно вийде кіноальманах про порятунок семи різних тварин під час повномасштабного вторгнення. У новелах зіграли Шон Пенн, Марина Кошкіна, Андрій Лідаговський, Ольга Коротяєва, Назарій Гладюк, Ольга Мартинишин, Денис Капустін, Артем Черній, Андрій Ісаєнко, Михайло Пулянський, Поліна Гайова, Дарія Держун, Михайло Матюхін, Олексій Зубков, Олександр Печериця, та Дар'я Марченко.

"Війна очима тварин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ти – космос"

Прем'єра в кінотеатрах: 20 листопада

Головний герой – український космічний далекобійник Андрій, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Одного разу Земля вибухає, уламки знищують все навколо і Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Несподівано на зв'язок виходить француженка Катрін, яка просить про допомогу. Попри відстань та перешкоди чоловік прагне врятувати її.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму