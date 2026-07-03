Если вы поклонник фильмов того периода, то 24 Канал подготовил уникальную подборку, которая подарит вам приятные воспоминания. А если вы больше любите сериалы, то можете обратить внимание на список тех, которые считаются лучшими.

Культовые фильмы, вышедшие в 90-е годы

"Назад в будущее 3", 1990

Рейтинг IMDb: 7,5

Заключительная часть трилогии сосредоточена на месте, которое показали в конце второго фильма. Марти Макфлай узнает, что Док Браун случайно попал в 1885 год на Дикий Запад. Он отправляется в прошлое, чтобы спасти своего друга от местного бандита, которого называют "Бешеным псом".

"Назад в будущее 3": смотрите онлайн трейлер фильма

"Молчание ягнят", 1991

Рейтинг IMDb: 8,6

Кларис Старлинг – молодая курсантка ФБР, расследующая серию убийств маньяка "Буффало Билла". Чтобы понять ход мыслей убийцы и спасти следующих потенциальных жертв, девушка обращается за помощью к заключенному гениальному психиатру-каннибалу Ганнибалу Лектеру. Сам же заключенный использует ситуацию в своих интересах и сбегает из тюрьмы.

"Молчание ягнят": смотрите онлайн трейлер фильма

"Парк Юрского периода", 1993

Рейтинг IMDb: 8,2

Миллионер Джон Хэммонд создал на тропическом острове Исла Нублар секретный парк развлечений с клонированными динозаврами. Пробная экскурсия превращается в полный хаос, ведь один из сотрудников пытается похитить эмбрионы по заказу конкурентов. Система безопасности отключается, а хищники вырываются на свободу. Теперь у каждого из посетителей одна задача – выжить.

"Парк Юрского периода": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в этот список входят следующие фильмы:

"Оно" (1990);

"Список Шиндлера" (1993);

"Побег из Шоушенка" (1994);

"Люди в черном" (1997);

"Великий папа" (1999);

"Бойцовский клуб" (1999).

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