Кино 24 подготовил подборку фильмов, которые помогут эмоционально восстановиться. Эти ленты не только поднимут настроение, но и зарядят энергией.

Интересно Интересности от Netflix: 4 фильма, которые стоит посмотреть вечером

"1+1"

Состоятельный аристократ Филипп пострадал в результате несчастного случая – теперь он прикован к постели, потому что его тело парализовало. Мужчина ищет помощника, который бы за ним ухаживал. Однажды в дом приходит молодой парень Дрисс, который только вышел из тюрьмы. Он не хочет работать, поэтому просто пришел, чтобы подписать письменный отказ, который бы позволил ему дальше получать деньги по безработице.

Однако Филипп неожиданно берет Дрисса на работу. Парень совсем не похож на аристократов, с которым богач привык иметь дело, поэтому быстро налаживает дружеские отношения с боссом и пытается вернуть ему жажду жизни.

"1+1": смотрите трейлер онлайн

"Мужчина, по имени Уве"

Уве – 59-летний сварливый мужчина-зануда. Его недавно заставили уйти на пенсию, поэтому герой теперь особенно недоволен жизнью. Мужчина имеет непоколебимые принципы, строгие привычки и взрывной характер, создающие образ "соседа из ада". Впрочем, люди не понимают, что за таким поведением Уве скрывает собственные истории и искреннюю грусть.

Однажды в соседний дом переезжает молодая пара с двумя маленькими дочерьми и случайно повреждает почтовый ящик Уве. С этого момента изменится жизнь не только главного героя, но и всей местной общины.

"Мужчина, по имени Уве": смотрите трейлер онлайн

"Всегда говори "Да"

В центре сюжета – Карл Аллен, который погрузился в серые будни. Хотя мужчина и работает в творческой сфере, он чувствует как его мотивация и энергия исчезают. Герою не хочется видеться с друзьями, из-за чего те начинают волноваться. Впрочем, Карл получает предложение пойти на один семинар, на что неожиданно соглашается.

Там Аллен понимает, что изменить свою жизнь можно достаточно легко – стоит лишь отвечать "да" на все вопросы. После этого мероприятия мужчина решает соглашаться на все предложения, что станет началом нового для него приключения.

"Всегда говори "Да": смотрите трейлер онлайн

"Тайная жизнь Уолтера Митти"

Уолтер Митти – обычный офисный работник, который выполняет свою работу. Каждый его день похож на предыдущий, что только угнетает героя. Однако он мечтает о новой жизни, где все действия имеют смысл. Мужчина влюблен в свою коллегу, но заговорить с ней может лишь в своих фантазиях. Однажды Уолтер решает воплотить собственные мечты и желания в реальность. Митти отправляется в путешествие, которое должно полностью изменить его жизнь.

Если вы до сих пор не знаете, как вернуть себе мотивацию работать и учиться, выбирайте ленту из списка и посмотрите ее. Эти фильмы позволят забыть обо всех проблемах, которые вас волнуют.