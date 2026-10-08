Но Кэти – далеко не первая роль Пью, после которой хочется сказать: "Ладно, теперь будем смотреть все с ней". От семейной классики до хоррора, после которого цветочные венки уже никогда не будут выглядеть невинно, – 24 Канал собрал фильмы на вечер с Флоренс Пью.

"Маленькие женщины"

Жанр: драма, мелодрама

IMDb: 7,7

Новая экранизация романа Луизы Мэй Олкотт рассказывает о четырех сестрах Марч, которые взрослеют, влюбляются, ссорятся и пытаются понять, чего они хотят от жизни. Пью сыграла Эми – героиню, которую очень легко не любить, но гораздо сложнее забыть.

Что говорят критики: 95% на Rotten Tomatoes. Они хвалили умную и чуткую адаптацию Греты Хервиг и сильный актерский ансамбль.

"Маленькие женщины": смотреть трейлер

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"Солнцестояние"

Жанр: хоррор, триллер, драма

IMDb: 7,1

Пара отправляется на летний фестиваль в отдаленное шведское поселение. Сначала – цветки, солнце и белые платья. Затем становится ясно, что обратный билет стоило покупать заранее.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 83%. Критики назвали его амбициозным, мастерски снятым и очень тревожным, а Ари Астера – одним из самых интересных авторов современного хоррора.

"Солнцестояние": смотрите трейлер

"Не волнуйся, солнышко"

Жанр: психологический триллер, драма

IMDb: 6,3

Элис живет с мужем в почти идеальном городке 1950-х годов. Дома красивые, мужчины успешные, жены улыбаются – словом, самое время заподозрить что-то очень плохое.

Что говорят критики: они не были в восторге и дали всего 38% на Rotten Tomatoes. Сюжет называли запутанным переосмыслением знакомых тем, зато игру Пью регулярно выделяли как одно из главных достоинств фильма.

"Не волнуйся, солнышко": смотреть трейлер

"Чудо"

Жанр: психологическая драма, детектив, триллер

IMDb: 6,6

Ирландия, 1862 год. Медсестра Либ приезжает в деревню, чтобы наблюдать за 11-летней девочкой, которая якобы месяцами обходится без еды. Святое чудо или нечто гораздо менее божественное – именно это ей предстоит выяснить.

Что говорят критики: они дали 84% на Rotten Tomatoes. Особенно хвалили атмосферу и Пью, называя именно ее игру главным "чудом" этой истории.

"Чудо": смотреть трейлер

"Хороший человек"

Жанр: драма

IMDb: 7,1

После смертельной аварии жизнь Эллисон буквально рушится. Она пытается справиться с зависимостью, чувством вины и неожиданно сближается с мужчиной, чью семью навсегда изменила та самая трагедия.

Что говорят критики: фильм получил 57% на Rotten Tomatoes. Сам фильм упрекали в чрезмерной сентиментальности, зато Пью и Моргана Фримана хвалили почти все – The Hollywood Reporter назвал ее работу великолепной и еще раз подтверждающей актерский уровень Пью.

"Хороший человек": смотреть трейлер

К слову, 24 Канал уже рассказывал о том, ч как снимали сериал "К востоку от Эдема", в котором Флоренс Пью сыграла главную роль.