Актеру исполнилось уже 77 лет. А на фотографиях, которые опубликовала его дочь, он еще совсем молодой папа.

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Дочь Шварценеггера показала трогательные фото с отцом

30 июля актеру Арнольду Шварценеггеру исполнилось 77 лет. Несмотря на то, что весной этого года он перенес операцию на сердце, он хорошо выглядит. Хотя в фильмах актер часто играет роли жестоких персонажей, но в реальной жизни он показывает другую сторону себя.

На фото, которыми недавно поделилась его дочь Кэтрин Шварценеггер, железный Арни предстает в трогательной роли любящего отца. Фотографии, сделаны в разное время, демонстрируют теплые и нежные моменты между отцом и дочерью, на фоне которых проявляется его истинное лицо.

С днем рождения, папа! Мы любим тебя,

– подписала снимки писательница.

Эти снимки позволяют поклонникам увидеть Арнольда Шварценеггера с другой стороны, как любящего отца, который, несмотря на славу и статус, сохраняет близкие и искренние отношения с родными.