"Гарри Поттер и философский камень": 7 волшебных фактов, которые стоит знать об этом фильме

"Гарри Поттер и философский камень" – это самый первый из серии фильмов о мальчике-волшебнике. В ноябре ему исполняется 23 года. Более 2 десятилетий прошло с тех пор, как мир познакомился с Дэниелом Рэдклифом в роли выжившего мальчика и другими культовыми актерами ленты.

К годовщине выхода первого фильма о Гарри Поттере 24 Канал подготовил интересные факты о ленте. Хотя настоящие фаны могли выучить "философский камень" наизусть от начала до конца, некоторые интересные факты о его создании знают не все.

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О чем рассказывает первая часть франшизы

Мальчик Гарри живет в семействе Дурслей с самого детства, потому что его родители трагически погибли. Дядя и тетя относятся к нему не лучше: он вынужден спать в каморке под лестницей, много работать и обслуживать брата. В день рождения к Гарри приходит великан Хагрид, который называет его волшебником и забирает в школу магии под названием Хогвартс.

Гарри узнает, что его родители погибли не в аварии, а из-за коварного мага Волдеморта. Именно из-за него у мальчика появился на лбу шрам-молния. И вот Гарри наконец отправляется в Хогвартс, где и начнутся его волшебные приключения.

"Гарри Поттер и философский камень": смотрите трейлер онлайн

Как создавали фильм

Съемки стартовали в сентябре 2000 года. Основными площадками для съемок Хогвартса стали Глостерский собор и Алникский замок, некоторые сцены внутри школы снимали в Даремском соборе.

Интересно, что дети-актеры во время съемок выполняли настоящее домашнее задание – так кадр получался значительно реалистичнее.

Режиссером фильма сначала был Стивен Спилберг. Он около 5 – 6 месяцев разрабатывал его со сценаристом, а потом бросил ленту. Он понимал, что это станет феноменом, но почувствовал, что не готов снимать кино для детей.

Какой актер трижды отказывался от роли Дамблдора

Покойному ирландскому актеру Ричарду Харрису трижды звонили и предлагали роль Албуса Дамблдора, каждый раз повышая гонорар. Он отказывался из-за того, что не хотел участвовать в следующих фильмах. Но когда внучка пригрозила, что больше с ним не будет разговаривать, согласился на роль.

Финальная сцена была снята самой первой

Для Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта первой сценой, в которой они снялись для "Гарри Поттера", было прощание со школой. Фактически и хронологически, это последняя сцена для зрителей.

В ней Гарри мечтательно смотрит на Хогвартс, пока другие детишки бегают возле поезда. Гарри, Рон и Гермиона прощаются с Хагридом и отправляются домой. Но для актеров на самом деле это было началом 10-летнего путешествия.

Финальная сцена фильма: смотрите видео онлайн

Дэниел Рэдклифф должен был носить контактные линзы

В книгах Джоан Роулинг постоянно подчеркивает, что Гарри Поттер имеет зеленые глаза, которые так похожи на глаза его мамы Лили. И Дэниел Рэдклифф в реальной жизни голубоглазый, поэтому режиссеры планировали, что актер будет носить зеленые контактные линзы. Но оказалось, что у мальчика на них аллергия.

Как Руперт Гринт получил роль Рона Уизли

Чтобы получить роль члена семейства Уизли, юный Руперт Гринт записал видео, в котором перевоплотился в учительницу театрального искусства. Кроме того, он написал и зачитал рэп о том, как сильно хочет сняться в "Гарри Поттере". И это сработало – вскоре продюсеры позвали его на прослушивание.

Руперт Гринт о том, как он получил свою роль: видео

Как приходилось работать с животными

Актриса Фиона Шоу, которая сыграла тетю Петунию, вспоминала курьезный момент съемок. Операторам было трудно заставить сов смотреть прямо на нее, а не на камеру. Поэтому команде пришла идея – привязать к фартуку Петунии мертвую мышь, чтобы кадр удался.