"Гарри Поттер и философский камень": почему фильм имеет разное название в Великобритании и США

Семь книг, восемь фильмов, дополнительные ленты и будущий сериал, который ждут с нетерпением: Гарри Поттер стал одной из самых известных франшиз в мире. Несмотря на это, название первой части фильма может запутать даже самого большого поклонника.

Самый первый фильм о мальчике, выжившем, имеет два названия на английском языке: Harry Potter and the Philosopher's Stone в Великобритании и Harry Potter and the Sorcerer's Stone в США, пишет 24 Канал со ссылкой на Collider. Такие названия касаются не только фильмов, но и книг.

Почему первая часть "Гарри Поттера" имеет два названия

Книгу о Гарри Поттере опубликовали в Великобритании в 1997 году. Когда писательница Джоан Роулинг решила выйти на американский рынок, то столкнулась с проблемой. Американская издательская компания Scholastic и ее редактор Артур Левин захотели изменить название.

Левин предположил, что с маркетинговой точки зрения американская аудитория была бы более благосклонна к книге с более "волшебным" названием. Редактор обеспокоился, что "Philosopher's Stone" (философский камень) натолкнет читателей на мысль, что здесь больше общего с философией, чем с магией.

Джоан Роулинг без восторга, но согласилась изменить название. Сначала Левин предлагал вариант "Harry Potter and the School of Magic" ("Гарри Поттер и школа магии"), однако они с писательницей нашли общий язык и остановились на варианте с "Sorcerer's Stone" (чародейский или колдовской, магический камень).

Название касается одного и того же объекта – волшебного камня, за которым охотится Волдеморт. Однако у британских читателей не возникло бы проблемы, из-за которой волновался Левин. Существует легенда, согласно которой, философский камень был связан с алхимией и имел свойства превращать металл в серебро и золото. Именно в честь этой истории названа книга.



Философский камень / Кадр из фильма

Из-за названия фильмы сделали разными

Несмотря на то, называют камень в фильмах sorcerer's (колдовским) или philosopher's (философским) – это все еще один и тот же таинственный пакет Дамблдора, за которым охотится Лорд Волдеморт. Однако во время киноадаптации названия фильмов решили тоже сделать разными, чтобы у поклонников не возникало путаницы.

К тому же Warner Bros создала различные версии ленты, где употребляют то или иное прилагательное в зависимости от страны. В частности, когда Гермиона находит информацию о Николасе Фламеле, даже в книге напечатано sorcerer's в американской версии, а philosopher's в британской.

Это показывает, насколько до деталей был продуманным фильм. И хоть поклонники, бывает, до сих пор спорят, как лучше называть камень, каждый из них по-своему прав.