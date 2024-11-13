Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. Кроме того, известно, что сериал о молодом Гарри Поттере, который будет адаптацией известной франшизы, находится на стадии препродакшн.

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Стало известно, кто сыграет роль Дамблдора в новом сериале

Главным претендентом на роль директора школы волшебства Хогвартс в будущем сериале HBO о Гарри Поттере стал британский актер сэр Марк Райленс, лауреат премии Оскар. Это имя вызвало большой интерес среди фанатов вселенной "Гарри Поттера", ведь Райленс – один из самых известных и наиболее отмеченных актеров современности, известен своими великолепными ролями в таких фильмах, как "Шпионский мост" и "Дюнкерк".

На данный момент сам актер не прокомментировал своего участия в проекте, и не подтвердил, будет ли он играть профессора Дамблдора. Однако, по информации, представители HBO уже обратились к нему с предложением. В заявлении компании указано, что они стараются сохранять конфиденциальность до окончательного заключения сделок.

Мы понимаем, что этот резонансный сериал вызовет много слухов и спекуляций, но поскольку мы находимся на стадии препродакшна, то будем подтверждать детали только тогда, когда будем заключать окончательные соглашения,

– говорится в официальном заявлении HBO.

В общем, сериал, что будет адаптацией известной франшизы о Гарри Поттере, находится на стадии подготовки. Стоит напомнить, что роль профессора Дамблдора в фильмах ранее исполняли два великих актера.

Сначала, в первых двух частях франшизы, роль директора Хогвартса сыграл ирландский актер Ричард Харрис. Однако после его смерти в 2002 году, в возрасте 72 лет, пост Дамблдора в кино перешел Майклу Хэмбону. Тот исполнял роль до своей смерти в 2023 году, что побудило кинокомпанию искать нового актера на эту знаковую позицию.

Относительно актерского состава сериала, то официально еще не объявлено, кто именно сыграет молодого Гарри Поттера, Гермиону и Рона. Однако источники сообщают, что для этих ролей, вероятно, будут выбраны молодые актеры, которые только начинают свою карьеру в кинематографе.