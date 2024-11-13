Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety. Крім того, відомо, що серіал про молодого Гаррі Поттера, який буде адаптацією відомої франшизи, перебуває на стадії препродакшн.

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Стало відомо, хто зіграє роль Дамблдора у новому серіалі

Головним претендентом на роль директора школи чарів Гоґвортс у майбутньому серіалі HBO про Гаррі Поттера став британський актор сер Марк Райленс, лауреат премії Оскар. Це ім'я викликало неабиякий інтерес серед фанатів всесвіту "Гаррі Поттера", адже Райленс – один з найвідоміших і найбільш відзначених акторів сучасності, відомий своїми чудовими ролями в таких фільмах, як "Шпигунський міст" і "Дюнкерк".

На цей час сам актор не прокоментував своєї участі у проєкті, і не підтвердив, чи буде він грати професора Дамблдора. Проте, за інформацією, представники HBO вже звернулися до нього з пропозицією. У заяві компанії зазначено, що вони намагаються зберігати конфіденційність до остаточного укладання угод.

Ми розуміємо, що цей резонансний серіал викличе багато чуток і спекуляцій, але оскільки ми перебуваємо на стадії препродакшну, то будемо підтверджувати деталі лише тоді, коли укладатимемо остаточні угоди,

– йдеться в офіційній заяві HBO.

Загалом, серіал, що буде адаптацією відомої франшизи про Гаррі Поттера, знаходиться на стадії підготовки. Варто нагадати, що роль професора Дамблдора у фільмах раніше виконували два великих актори.

Спочатку, у перших двох частинах франшизи, роль директора Гоґвортса зіграв ірландський актор Річард Гарріс. Однак після його смерті у 2002 році, у віці 72 років, пост Дамблдора в кіно передався Майклу Гембону. Той виконував роль до своєї смерті у 2023 році, що спонукало кінокомпанію шукати нового актора на цю знакову позицію.

Щодо акторського складу серіалу, то офіційно ще не оголошено, хто саме зіграє молодого Гаррі Поттера, Герміону та Рона. Проте джерела повідомляють, що для цих ролей, ймовірно, будуть обрані молоді актори, які тільки починають свою кар'єру в кінематографі.