Киноляпы в "Гарри Поттере", которые вы раньше не замечали
Источник:Fun_of_wizards
Пора традиционного просмотра фильмов о Гарри Поттере, которые вернут вас в детство. Эти ленты напоминают о беззаботности, внушают ностальгию и рождественское настроение.
Однако в каждом фильме есть определенные киноляпы, которые большинство зрителей замечают не сразу. Не стал исключением и Гарри Поттер. Далее узнайте, что же не так в этих фильмах. Уверены, после этого вы будете смотреть их повнимательнее.
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Киноляпы, которые вы не замечали
- Режиссер периодически забывал о шраме Гарри, поэтому его не всегда дорисовывали.
Киноляпы в "Гарри Поттере" / Фото из тиктока fun_of_wizards
- У Лилли Поттер в разных сценах разное платье.
Киноляпы в "Гарри Поттере" / Фото из тиктока fun_of_wizards
- Дощечка, которой Дурсль забивал отверстие для почты, в разных кадрах расположена под разным углом.
Киноляпы в "Гарри Поттере" / Фото из тиктока fun_of_wizards
- После того как Сортировочная шляпа отправила Гарри в Гриффиндор, он садится у Рона. А в следующем кадре Гарри сидит с другой стороны стола у Перси.
Киноляпы в "Гарри Поттере" / Фото из тиктока fun_of_wizards
- Во время съемок Дамблдору заменили обычные очки без стекол, чтобы на них не отражался свет.
Киноляпы в "Гарри Поттере" / Фото из тиктока fun_of_wizards
- Когда Сортировочная шляпа отправила Лилли в Гриффиндор, Джеймс и Сириус были одеты в форму Гриффиндора, хотя после распределения должны быть в общешкольной форме.
Киноляпы в "Гарри Поттере" / Фото из тиктока fun_of_wizards
- Во время дуэли Гарри и Малфоя в кадр случайно попал оператор.
Киноляпы в "Гарри Поттере" / Фото из тиктока fun_of_wizards
- Хагрид отдал голбину мятое письмо от Дамблдора. На следующем кадре видно идеально ровное письмо.
Киноляпы в "Гарри Поттере" / Фото из тиктока fun_of_wizards
- Когда Гарри снится кошмар, он одет в футболку без пуговиц, а когда просыпается, то на нем уже футболка с пуговицами.
Киноляпы в "Гарри Поттере" / Фото из тиктока fun_of_wizards
- Монтажеры забыли зарисовать страховочные тросы в сцене игры в Квиддич.
Киноляпы в "Гарри Поттере" / Фото из тиктока fun_of_wizards
Но, несмотря на это, "Гарри Поттера" обожают миллионы зрителей во всем мире. В 2001 году состоялась премьера первой части культовой франшизы. А недавно мы помнили, как изменились любимые актеры за эти 22 года. Или фотосравнение точно понравятся не только поклонникам "Гарри Поттера".