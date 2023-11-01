Как изменились актеры фильма "Гарри Поттер" за 22 года: фото тогда и сейчас

"Гарри Поттер" – один из самых популярных фильмов всех времен. Осенью просмотр всех частей этой ленты – это уже своего рода неизменная традиция для кинолюбов, которая способна согреть своими загадочными историями холодные ноябрьские вечера.

В 2001 году выпустили первую часть фильма, начав культовую франшизу об учащихся школы магии. В этом мире они не только овладевают заклинанием, но и становятся противниками великого злодея в образе Лорда Волдеморта. А как выглядят актеры любимой картины сегодня, смотрите на сайте 24 Канала.

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Дэниел Рэдклифф – Гарри Поттер

Блестящее воплощение молодым Дэниелом Рэдклиффом образа Гарри Поттера принесло ему звание наиболее оплачиваемого актера десятилетия в 2009 году, а также занесло его в Книгу рекордов Гиннеса. Гарри, мальчик с круглыми очками и молнией на лбу, остается одной из самых популярных фигур в мире и самой известной ролью в актерской карьере Рэдклиффа. Вопреки этому, сегодня актер успешно снимается в разных проектах, и многие из них оказываются очень удачными, что позволяет ему не ограничивать себя ролью Гарри Поттера, несмотря на ассоциации фанов.



Дэниел Рэдклифф / Коллаж 24 канала

Руперт Гринт – Рон Уизли

Актер Руперт Гринт, сыгравший рыжеволосого друга Гарри Поттера в сериале, завоевал сердца зрителей наравне с главным героем. Роль Рона Уизли стала самой успешной и важной в его карьере, хотя после завершения франшизы актер продолжил активно сниматься в других проектах.



Руперт Гринт / Коллаж 24 Канала

Эмма Уотсон – Гермиона Грейнджер

Актриса Эмма Уотсон, сыгравшая роль Гермионы, имеет сходство со своим персонажем: отличница и красотка. Она сейчас одна из самых популярных и успешных британских актрис. В ее фильмографии есть главные роли в таких известных картинах, как "Хорошо быть тихоней", "Колония Дигнидад", "Красавица и Чудовище", "Сфера", "Маленькие женщины" и многих других.



Эмма Уотсон / Коллаж 24 Канала

Том Фелтон – Драко Малфой

Если говорить об актерах, ставших заложниками одной роли, то Том Фелтон – один из таких. Однако стоит отметить, что сам актер не против такого статуса, поскольку является большим поклонником вселенной Гарри Поттера.



Том Фелтон / Коллаж 24 Канала

Мэттью Льюис – Невилл Долгопупс

Немногим известно, что Льюису было запрещено изменять свой внешний вид во время съемки сериала в связи с условиями контракта. Однако этот неуклюжий, толстенький персонаж, в завершении фильма проявляющий собственную смелость, полюбился зрителям именно благодаря своему уникальному образу.



Мэттью Льюис / Коллаж 24 Канала