Получили миллионы за минуты в фильме: сколько времени были в кадре актеры "Гарри Поттера"
Тема кинофраншизы "Гарри Поттера" до сих пор остается актуальной. С каждым разом появляются малоизвестные факты, которые могут заинтересовать любого поклонника мира магии.
Вы удивится, сколько на самом деле времени были в кадре популярные герои франшизы, ведь казалось, что мы видели их больше. 24 Канал расскажет все, что об этом известно.
Какое экранное время актеров "Гарри Поттера"?
Очевидно, что больше всего зрители видели на экране Дэниела Рэдклиффа. Он был в кадре 539 минут. За этот тайминг актер заработал 86 миллионов долларов (159 556 долларов за минуту).
Эмма Уотсон, которая играла Гермиону, была на экране 205 минут и за это заработала 40 миллионов долларов (195 122 доллара за минуту).
А Руперт Грин, которого все знают как Рона Уизли, в общем был во всех фильмах 211 минут. И хотя это на 6 минут больше, чем у Эммы, однако денег актер заработал меньше – 36 милйьонов (170 621 доллар за минуту).
Исполнитель роли Драко Мелфоя – Том Фелтон, получил 16 миллионов долларов, проведя на экране всего 31 минуту. Это более 500 тысяч долларов за минуту, что делает его самым высокооплачиваемым актером в "Гарри Поттере" по этому критерию. И это при том, что его персонаж никогда не был одним из главных героев.
Всем известно, что роль директора Хогварсткой школы исполняли два актера – Ричард Харрис и Майкл Хэмбон. К сожалению, оба мужчины уже умерли. В общем экранное время Альбуса Дамблдора в "Гарри Поттере" составляет всего 77 минут.
Алан Рикман, который умер в результате онкологии, получил в "Гарри Поттере" 43 минуты. Ранее казалось, что Северус Снейп был во франшизе гораздо больше времени.
А самый заклятый враг Гарри Поттера – Лорд Волдеморт был в фильмах всего 37 минут. Казалось, что такому персонажу должно быть больше места в истории о мальчике, выжившем.
Что известно о новом сериале "Гарри Поттер"?
- Сериал о мальчике от HBO станет точной адаптацией всех семи книг с новым актерским составом, премьера запланирована на начало 2027 года.
- Исполнительным продюсером сериала выступила сама Джоан Роулинг. "Золотое трио" – Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли на экране воплотят британские актеры Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.
- Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика.