Получили миллионы за минуты в фильме: сколько времени были в кадре актеры "Гарри Поттера"

Тема кинофраншизы "Гарри Поттера" до сих пор остается актуальной. С каждым разом появляются малоизвестные факты, которые могут заинтересовать любого поклонника мира магии.

Вы удивится, сколько на самом деле времени были в кадре популярные герои франшизы, ведь казалось, что мы видели их больше.

Обратите внимание Не только Харви Вайнштейн: кто из знаменитостей фигурировал в секс-скандалах

Какое экранное время актеров "Гарри Поттера"?

Очевидно, что больше всего зрители видели на экране Дэниела Рэдклиффа. Он был в кадре 539 минут. За этот тайминг актер заработал 86 миллионов долларов (159 556 долларов за минуту).

Эмма Уотсон, которая играла Гермиону, была на экране 205 минут и за это заработала 40 миллионов долларов (195 122 доллара за минуту).

А Руперт Грин, которого все знают как Рона Уизли, в общем был во всех фильмах 211 минут. И хотя это на 6 минут больше, чем у Эммы, однако денег актер заработал меньше – 36 милйьонов (170 621 доллар за минуту).

"Гарри Поттер и узник Азкабана" / Кадр из фильма

Исполнитель роли Драко Мелфоя – Том Фелтон, получил 16 миллионов долларов, проведя на экране всего 31 минуту. Это более 500 тысяч долларов за минуту, что делает его самым высокооплачиваемым актером в "Гарри Поттере" по этому критерию. И это при том, что его персонаж никогда не был одним из главных героев.

"Гарри Поттер и узник Азкабана" / Кадр из фильма

Всем известно, что роль директора Хогварсткой школы исполняли два актера – Ричард Харрис и Майкл Хэмбон. К сожалению, оба мужчины уже умерли. В общем экранное время Альбуса Дамблдора в "Гарри Поттере" составляет всего 77 минут.

Альбус Дамблдор / Коллаж 24 Канала

Алан Рикман, который умер в результате онкологии, получил в "Гарри Поттере" 43 минуты. Ранее казалось, что Северус Снейп был во франшизе гораздо больше времени.

Северус Снейп / Кадр из фильма

А самый заклятый враг Гарри Поттера – Лорд Волдеморт был в фильмах всего 37 минут. Казалось, что такому персонажу должно быть больше места в истории о мальчике, выжившем.

Лорд Волдеморт / Кадр из фильма

Что известно о новом сериале "Гарри Поттер"?