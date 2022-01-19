Самые знаковые фильмы с Гаспаром Ульелем, который погиб после несчастного случая в горах

Один из ярких французских актеров Гаспар Ульель после несчастного случая в горах получил травмы несовместимые с жизнью. Сегодня, 19 января, сообщили о смерти звезды. Редакция Кино 24 вспомнила о самых знаковых фильмах, в которых сыграл Гаспар Ульель.

Среди известных фильмов с Гаспаром Ульелем – драма "Это всего лишь конец света" Ксавье Долана, "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Святой Лоран", "Страсти великого кутюрье" и "Замкнутый круг". Одна из его последних работ – сериал "Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком и Итаном Хоуком, должна была выйти в 2022 году.

Обратите внимание От травмы на горнолыжном курорте умер французский актер Гаспар Ульель

"Ганнибал: Восхождение", 2006 год

Роль – Ганнибал Лектер

В фильме речь идет о молодых годах маньяка-интеллектуала Ганнибала. Авторы ленты показали интересные эпизоды из его детства, периода работы, жизни в США после переезда.

"Ганнибал: Восхождение": смотрите трейлер

"Долгая помолвка", 2004 год

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает ведущие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Роль – солдат Манека

Это экранизация романа Себастьяна Жапризо. Фильм изображает Первую мировую войну, 1919 год. Солдат Манека уехал на фронт. Впоследствии его невесте Матильде рассказывают, что он умер, однако, она отказывается в это верить и собирается узнать всю правду не только о любимом, но и о его четырех товарищах.

"Долгая помолвка": смотрите фрагмент фильма с Гаспаром Ульелем

"Это всего лишь конец света", 2016 год

Роль – Луи

В центре сюжета – успешный писатель, который приезжает домой после 12 лет разлуки, чтобы сообщить родным новость о своей неизлечимой болезни. Радостная встреча семьи превращается в нездоровую, со ссорами и криками. Кажется, семья полностью потеряла способность слушать и сопереживать друг другу.

"Это всего лишь конец света": смотрите украинский трейлер

"Святой Лоран. Страсти великого кутюрье", 2014 год

Роль – Ива Сен-Лоран

В фильме говорится о времени краха стереотипов и предрассудков – 1967-1976 годы. Ива Сен-Лоран проживает лучшее свое время. Он аристократ и живая легенда. Однако, жизнь немного претерпевает изменения и он начинает искать вдохновение на богемных парижских вечеринках.

"Святой Лоран. Страсти великого кутюрье": смотрите трейлер

"Замкнутый круг", 2009 год

Роль – Антон Малакян

В центре сюжета – семья Малакян, которая руководит преступным миром во Франции. Антон, сын и наследник Мило, мечтает вырваться из этого окружения, чтобы спокойно жить и любить. Однако, не все так просто, как казалось бы на первый взгляд, Антону пришлось бороться со своей судьбой.

"Замкнутый круг": смотрите трейлер

Напомним, что Гаспара Ульеля госпитализировали в больницу с травмой, которую он получил на горнолыжном курорте Ла-Размер в Савойе, что на юге Франции. Во время катания мужчина наткнулся на другого лыжника и получил серьезные травмы. Звезду сразу же отправили вертолетом в университетскую больницу Гренобля. Однако состояние Ульеля было уже очень тяжелым.