Где сейчас актер Валентин Томусяк – муж Екатерины Тышкевич, которая борется с тяжелой болезнью

Актер театра и кино Валентин Томусяк получил популярность зрителей после съемок в мелодраме "Только любовь", где он сыграл главную роль Павла. Теперь за его спиной – множество ролей и однозначная благосклонность публики.

Валентин Томусяк решил стать актером еще в школе. Он учился в Киевском университете имени Карпенко-Карого. Валентин сыграл в таких сериалах как "Только любовь", "Скорая помощь", "Ничто не случается дважды", "Одно сердце на двоих". В материале Кино 24 узнавайте, где сейчас можно увидеть актера.

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Где сейчас Валентин Томусяк

После начала полномасштабного вторжения Валентин Томусяк думал сменить профессию, заниматься криптовалютой, таксовать или искать работу в интернете. Ему и жене Екатерине Тышкевич пришлось продать дом.

Некоторое время актер работал преподавателем в институте, но впоследствии таки вернулся в кино. Он сыграл в сериале "Семейный консультант", "Реванш".

Сейчас актера можно будет увидеть в иронично-детективном сериале "Мистер и миссис Малышки", рассказывающий об истории необычного супругов Александра и Марии – они нежные родители дома, но конкуренты за его пределами. Валентин сыграл главную роль – следователя Александра, а его жену на экране воплотила Вероника Мишаева-Яковлева.

"Мистер и миссис Малышки": смотрите тизер онлайн

Премьера сериала состоится в понедельник, 21 октября. Он будет состоять из 16 эпизодов. Валентин Томусяк прокомментировал, видит ли сходство этого проекта с фильмом "Мистер и миссис Смит".

В том фильме главные герои были наемными убийцами, а у нас они когда-то вместе работали в полиции, а потом жена стала адвокатом, а мой герой, Александр, стал следователем. Единственное, что объединяет эти два фильма, что и там, и у нас есть семья, каждая из которых ведет достаточно активную жизнь, связанную с миром криминала,

– делился актер в интервью "Детектору медиа".



Валентин Томусяк в новом сериале / Фото "2+2"

Что известно о браке с Екатериной Тышкевич

Валентина Томусяка также знают как мужа актрисы Екатерины Тышкевич. Они познакомились на съемках проекта "Бессмертник", где пара сыграла мужа и жену. На площадке и состоялся их первый поцелуй. Через два года отношений они обручились, а свадьбу сыграли в 2019 году.

В 2022 году Екатерина Тышкевич призналась, что страдает от невыносимой головной боли. В конце 2023 года она попала в реанимацию. Все это время Валентин поддерживал жену, заботился о ней, собирал средства на лечение. По словам Томусяка, проблема все еще не решена. Однако Екатерина нашла свою миссию в этой ситуации.

"Сейчас она проходит еще один курс лечения и принимает новые препараты. Посмотрим, какой будет результат. Но она в этом своем положении нашла свою миссию. Она создала и ведет телеграмм-канал для людей с такими же проблемами, как и у нее", – делился Валентин Томусяк.