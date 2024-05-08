После бешеного успеха ленты: как изменилась жизнь актеров сериала "Женский доктор"

В 2023 году сериал "Женский доктор. Новая жизнь" просто покорил сердца украинцев. Киноманы с нетерпением ожидали новых серий, а теперь не могут дождаться нового сезона, чтобы понять, что произойдет с их любимыми героями.

Так же как, вероятно, изменятся судьбы персонажей "Женского доктора", изменилась жизнь актеров, сыгравших в сериале. В материале Кино 24 узнайте, как изменились артисты, которые воплотили главные роли и что происходит в их жизни вне съемочной площадки.

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Как изменились актеры "Женского доктора"

Анастасия Цимбалару

После премьеры сериала "Женский доктор" Анастасия Цимбалару продолжила активно сниматься в кино и сериалах. Однако ее личная жизнь претерпела изменения. Цимбалару сообщила своим поклонникам о важном событии – ее развод с мужем, актером Григорием Баклановым. Пара прожила вместе целых десять лет, но теперь они решили идти разными путями.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк также снялся в "Женском докторе". Он сыграл роль человека, который провел длительное время на фронте и не ожидал возвращаться к гражданской жизни. После контузии и лечения герой испытывает отчаяние, оказываясь на перекрестке своей жизни, не зная, как его дальнейшая судьба будет развиваться. Благодаря новой работе в больнице он постепенно находит себя в гражданской среде, где снова чувствует себя полезным и нужным.

После выхода первого сезона, актер активно занимается волонтерством, снимается в новых фильмах, а также играет в спектаклях. Цимбалюк строит отношения с новой девушкой. Пока пара не планирует свадьбу, однако они живут вместе и выглядят счастливыми.

Алексей Нагрудный

Алексей сыграл в сериале отрицательного персонажа – Юрия Сердюка. После выхода сериала он снова взял на руки младенца, правда, на этот раз – своего новорожденного сына.

Зимой жена актера объявила радостную новость о рождении второго сына, которому дали имя Евгений.

Звездная семья также имеет еще одного 15-летнего сына Александра. Поэтому сейчас Алексей совмещает работу с родительскими обязанностями.

Известно, что зрителям совсем скоро стоит ожидать продолжения сериала. Первый сезон оставил после себя очень много вопросов. Конкретных дат кинотворцы пока не афишируют, поэтому пока все остается в интриге.