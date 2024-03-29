Вернулся к гражданской жизни или остался на войне: где сейчас актер Александр Печерица

Александр Печерица - известный украинский актер. На первые дни полномасштабной войны у него были запланированы спектакли и репетиции. Однако вместо этого он решил вступить в Силы Обороны.

В материале Кино 24 читайте о том, где сейчас находится артист. И изменилась ли его деятельность после службы в ВСУ.

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Александр Печерица служил в ВСУ

Александр Печерица признавался, что первые дни полномасштабного вторжения были для него самыми тяжелыми. Он колебался и не знал, какое решение принимать. Тогда поехал к ребятам, которые охраняли эстакаду на Броварском проспекте и решил, что будет помогать им.

Так актер стал пехотинцем в 128-м батальоне, который служил на Харьковщине. Он объяснял, что выбрал именно такой путь, чтобы его сыну не пришлось защищать страну в будущем.

Я и не раз испытывал страх во время обстрелов, когда близко ложились снаряды. Каждый раз была тревога и страх, что мы попадем в окружение. Это такой страх, который очень глубоко в тебе сидит, с которым ты пытаешься просто договориться,

– признался Александр Печерица о самых страшных моментах на войне.

Александр Печерица уволился из ВСУ: где он сейчас

В конце августа 2023 года актер уволился по семейным обстоятельствам. Но он продолжает поддерживать связь с побратимами и всячески им помогает.

Я поддерживаю связь со своими ребятами и работаю как волонтер, помогаю. Забочусь о нашей бригаде, работаю с группой морально-психологического обеспечения,

– рассказал артист.

В феврале актер посетил воинов 112 бригады и провел несколько концертов вместе с Михаилом Кукуюком. Они общались и поддерживали дух воинов.

Сейчас Александр Печерица продолжил активную актерскую деятельность. В частности, вернулся к пьесе "Калигула" – с этим спектаклем он должен был выступать во Львове 24 февраля 2022. Это также спектакли "Украденное счастье", "Тартюф".

Александр Печерица – Заслуженный и Народный артист Украины. Он родился в Санкт-Петербурге, но позже с родителями переехал в Краматорск. Творческая деятельность началась после завершения обучения в институте Карпенко-Карого.

Фильмография актера: