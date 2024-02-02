Выехал за границу или остался в Украине: где сейчас 68-летний Алексей Вертинский

Алексей Вертинский – выдающийся украинский актер, который завоевал сердца зрителей своей харизмой и неповторимым исполнением ролей в фильмах и сериалах. Однако он признается, его самая большая любовь – это театр.

Узнайте, где сейчас актер, как встретил полномасштабное вторжение и чем занимается время войны. А также, что известно об операции на сердце, которую пережил Алексей Вертинский.

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Где сейчас и чем занимается Алексей Вертинский

Актер делился, что начало большой войны встретил дома, собираясь на спектакль в Одессу. Признается, совсем не ожидал, что такое может быть, не помнит официального обращения президента, что Россия напала на нас, только взрывы за окном и сотни сообщений и звонков от родных и коллег, которые были растеряны.

Однако, единственное, в чем не сомневался Алексей ни на мгновение – это не, что актер не собирался никуда бежать. Хотя возраст ему позволял. На тот момент Вертинскому было 66 лет, поэтому по закону он мог уехать из страны, но даже не предполагал такой мысли.

У меня даже мысли такой не возникало. Ко мне приехала дочь с ребенком, с мужем, с собакой, и говорит: падай на заднее сиденье, мы убегаем. Я им ответил: фиг вам, никуда не поеду. Если вы хотите меня похоронить где-то на чужбине – ну, тяните, если вам с холодным трупиком интереснее, чем со мной живым,

– поделился Алексей.

Поэтому вся его семья, вместе с собаками и детьми, осталась в квартире вместе.

Однако было то, что напугало Алексея. Это непонимание, или вообще профессия актера, которой он жил, вообще еще будет когда-то актуальной и нужной обществу. Вертинский признается, в тот момент успел похоронить себя, как актера.

Я решил для себя: если ты, с**а (Путин – 24 Канал), лишил меня моей мечты, моей профессии, всего того, что я вынашивал в себе с детства, то я тебе сделаю! И только тем и занимаюсь, что стараюсь помогать ВСУ, чем могу,

– рассказал Алексей.

Алексей Вертинский помогает ВСУ

Надолго прощаться с профессией актера Алексею не пришлось. Поскольку совсем скоро начались благотворительные спектакли, на которых Вертинский ежедневно играл и способствовал тому, чтобы собирать огромные средства для ВСУ.

Я был очень удивлен, когда в конце мая, после нескольких месяцев затишья, вдруг телефонный звонок и сообщение: "Театрам разрешили начинать играть". На меня посыпались приглашения из всех театров,

– рассказывал Вертинский.

Даже несмотря на свой возраст, Алексей, хотя ранее обещал сам себе, что на сцене останется только до 60 лет, продолжает играть, собирать деньги, волонтерить, проводить благотворительные акции, лично наведываться к ребятам в зоне боевых действий, поднимать им дух и радовать зрителей своим присутствием на сцене.

Вертинский пережил сложную операцию на сердце

Мужчина прошел сложную операцию. На его лечение помогали собирать средства сторонники, и, к счастью, все прошло успешно. Правда, впоследствии актер признавался, если бы дочь не настояла на том, чтобы поехали к врачу, сердце могло бы не выдержать, ведь нужна была немедленная операция.

Я не хотел в ту больницу ехать. Так случилось, что Ксения "забросила" меня в машину и повезла в больницу. Врач меня положил и сказал уже не вставать. Операцию надо было сделать вчера еще. Состояние было критическое,

– рассказал актер.

Алексей поправился, хотя война серьезно подорвала его здоровье. Все-таки актер выражает благодарность поклонникам, которые в это сложное время для всей страны помогли его семье собрать необходимую сумму на лечение.

Семья Алексея Вертинского

Мужчина был в браке четыре раза, но единственной музой для него стала его покойная жена Татьяна, которая родила ему дочь Ксению. Женщина умерла от неизлечимой болезни Баса, которая вызывает отказ работы нейронов.

По словам мужчины, его жена, даже после смерти, оберегает семью через сны. Оказалось, что она умерла именно в тот момент, когда их дочь забеременела. Однажды мама появилась во сне у Ксении и упрекала ее за то, что она лежит, а уже отошли воды. Проснувшись, девушка поняла, что воды на самом деле отошли, и впоследствии рассказала отцу о своем сне.

Ксюша проснулась в 3 часа ночи и рассказала мне о своем сне, что мама ее ругает. Мы посмотрели под одеяло, а там действительно воды отошли. Таня ведет с небес нашу семью, это невероятно,

– рассказывает актер.