Пожертвовала своей зоной комфорта: где сейчас звезда "Женского доктора" Анастасия Цымбалару

Анастасия Цимбалару уже давно развивается в украинском кинематографе. Однако едва ли не наибольшую популярность ей принес сериал "Женский доктор", где она сыграла одну из главных ролей. Актриса всегда предпочитала не рассказывать о личном в СМИ или соцсетях и работать "в тени".

Однако большая война внесла свои коррективы. Актриса начала заниматься волонтерством, а для того, чтобы закрывать сборы, нужна была огласка. Поэтому Цимбалару пожертвовала своей зоной комфорта и стала на путь публичности.

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Где сейчас и чем занимается Анастасия Цимбалару

Анастасия выражает убеждение, что война действительно открыла для нее украинских людей и показала, насколько мы можем оказаться другими, чем мы ожидали. Актриса говорит, что никогда не думала, что может быть такой сильной и решительной во время, когда страна страдает от жестокой российской агрессии.

Мне всегда казалось, что я достаточно хрупкая, пугливая и никогда не смогу приспособиться к подобной реальности. Вот прошел год с начала полномасштабного вторжения, я дома, в своей стране, вопреки обстрелам и опасности занимаюсь волонтерской деятельностью. Вся ярость, страх и уныние, что были в первые дни войны, переформатировались в силу и жажду победы и справедливости,

– говорит Цимбалару.

Тем не менее Анастасия волонтерит с первых дней большой войны и продолжает организовывать сборы средств на новые и новые потребности для военных, поэтому считает, что должно быть на слуху. Актриса считает, что вопросы потребностей защитников намного важнее ее личного комфорта.

Личная жизнь Анастасии Цимбалару претерпела изменения: что известно

Актриса сериала "Женский доктор" Анастасия Цимбалару сообщила своим поклонникам о важном событии - она развелась со своим мужем, актером Григорием Баклановым. Пара прожила вместе целых десять лет, но теперь они решили идти разными путями.

Мы стали пазлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, имели целостность, цель, интерес. Теперь пазлов станет двое. Две картины. Две новые истории,

– написали актеры.

На своей странице в инстаграм Цимбалару написала, что их с Григорием связь можно было назвать актерским союзом, поскольку они вместе пережили немало ситуаций и испытывали разные чувства друг к другу. Однако с недавних пор актриса идет жизненной своей тропой сама.