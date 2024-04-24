Поставила всю свою жизнь на паузу: где сейчас украинская актриса и активистка Анастасия Пустовит

Анастасия Пустовит – украинская актриса, известная по участию в сериале "Первые ласточки". Она пережила начало полномасштабного вторжения России в своем родном поселке Немешаево Киевской области. Тогда войска агрессора оккупировали ее родной дом.

В тот период, даже несмотря на страх быть покалеченной или убитой, актриса общалась с россиянами на украинском языке. Тогда уже стало понятно, что эта девушка не сможет сидеть, сложа руки. Читайте в материале Кино 24, где сейчас, чем занимается и пошла ли в армию Анастасия Пустовит.

Смотрите также Увлекательные фильмы, которые доказывают, что в жизни нет ничего невозможного

Где сейчас Анастасия Пустовит

В начале большой войны актриса отказалась от трех предложений присоединиться к престижным зарубежным театрам и постоянной киноработы в Польше.

Вместо этого, она решила вернуться к своим родителям и попала в оккупацию, где создала гуманитарный штаб. Она помогала раненым и потеряла друзей в этой тяжелой войне.

Парень Анастасии был на фронте с первых дней войны. Она мало говорит о нем, но утверждает, что ему тоже пришлось пережить много испытаний. Их обещание – оставаться вместе в Украине, независимо от того, что ждет каждого из них.

Сейчас актриса волонтерит круглосуточно, без отдыха и отпусков. Она признает, что завидует тем, чей муж остался дома, тем, кто может заниматься своей профессией, поскольку она поставила на паузу свою актерскую карьеру, и тем, кто не собирается мобилизоваться. Сама же Анастасия думала о том, чтобы пойти в армию, однако пока любимый парень отговаривает ее.

Анастасия Пустовит впервые позволила себе сделать паузу

На днях Анастасия Пустовит сделала публикацию, что впервые за период большой войны уходит в отпуск. Актриса сказала, что ее вообще не будет в сети и на связи.

Я делаю такое впервые, потому что всегда была доступна для моих лучших. Мне это необходимо. Я живой человек и понимаю, что заканчиваюсь. Какие-то вещи, я успею сделать до этого времени, все остальное я ставлю на паузу. Спасибо вам за понимание, мы тоже не железные,

– написала Анастасия.

Подписчики актрисы изрядно обрадовались этой новости и пожелали Анастасии наконец отдохнуть. Вот, что они пишут:

"Вы – молодец. Очень рада, что вы, хотя бы, немного отдохнете!"

"Еще никогда так не радовалась чужому отпуску"

"Вы этого заслужили, Анастасия. Желаю хорошего отдыха и полноценного восстановления. Набирайтесь сил"

Анастасия ежедневно стоит на страже помощи для наших защитников. Она не только поставила на паузу свою профессию и личное развитие, а и спокойную и беззаботную жизнь. Ведь сегодня Пустовит занимается потребностями тех, кто защищает Украину.