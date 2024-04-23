После этого популярность актера выросла еще больше и он стал настоящим кумиром для многих. Хотя после начала большой войны актеру пришлось на некоторое время забыть о любимой профессии. Читайте, где сейчас Андрей Исаенко и чем занимается, на Кино 24.

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Где сейчас Андрей Исаенко

Когда началась полномасштабная война, Андрей позаботился о своих родных и вывез их из Киева. Сам же Исаенко вернулся и начал помогать всеми возможными способами.

Завозил военным медикаменты, благодаря друзьям из Португалии. Пока не было работы, занимался исключительно поддержкой Украины,

– говорит актер.

Позже актер и его команда возобновили работу и начали гастролировать со спектаклем "Плохие дороги". Этот спектакль рассказывает о войне с 2014 года и направлен на то, чтобы показать Европе, как война влияет на людей и насколько это ужасно.

Андрей Исаенко признается, плохо относится к мужчинам, которые сбежали за границу. Он говорит, что, как гражданин, он совсем не разделяет их ценности. Актер рассказывал, что у него была возможность остаться в Европе и не возвращаться домой, но он этого не сделал.

На самом деле у меня было много возможностей остаться в Европе. Я неоднократно туда ездил как волонтер и как актер, но желания остаться там окончательно не было. Я так не могу,

– признался Исаенко.

Кроме того, Андрей и его семья решили разговаривать на украинском сразу после рождения дочери Марии. Актер говорит, на это решение изрядно повлияла его украиноязычная жена и он этому только рад.

Фильмография Андрея Исаенко

"Женский доктор. Новая жизнь"

"Новогодняя перевертыш"

"Щедрик"

"Большая прогулка"

"Я работаю на кладбище"

"Казаки. Абсолютно лживая история"

"Киборги"

"Захар Беркут" и другие.

Смотрите ленты с Андреем Исаенко и поддерживайте украинский кинематограф, который поражает своих зрителей даже во время большой войны.