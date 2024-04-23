После этого популярность актера выросла еще больше и он стал настоящим кумиром для многих. Хотя после начала большой войны актеру пришлось на некоторое время забыть о любимой профессии. Читайте, где сейчас Андрей Исаенко и чем занимается, на Кино 24.
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Где сейчас Андрей Исаенко
Когда началась полномасштабная война, Андрей позаботился о своих родных и вывез их из Киева. Сам же Исаенко вернулся и начал помогать всеми возможными способами.
Завозил военным медикаменты, благодаря друзьям из Португалии. Пока не было работы, занимался исключительно поддержкой Украины,
– говорит актер.
Позже актер и его команда возобновили работу и начали гастролировать со спектаклем "Плохие дороги". Этот спектакль рассказывает о войне с 2014 года и направлен на то, чтобы показать Европе, как война влияет на людей и насколько это ужасно.
Андрей Исаенко признается, плохо относится к мужчинам, которые сбежали за границу. Он говорит, что, как гражданин, он совсем не разделяет их ценности. Актер рассказывал, что у него была возможность остаться в Европе и не возвращаться домой, но он этого не сделал.
На самом деле у меня было много возможностей остаться в Европе. Я неоднократно туда ездил как волонтер и как актер, но желания остаться там окончательно не было. Я так не могу,
– признался Исаенко.
Кроме того, Андрей и его семья решили разговаривать на украинском сразу после рождения дочери Марии. Актер говорит, на это решение изрядно повлияла его украиноязычная жена и он этому только рад.
Фильмография Андрея Исаенко
- "Женский доктор. Новая жизнь"
- "Новогодняя перевертыш"
- "Щедрик"
- "Большая прогулка"
- "Я работаю на кладбище"
- "Казаки. Абсолютно лживая история"
- "Киборги"
- "Захар Беркут" и другие.
Смотрите ленты с Андреем Исаенко и поддерживайте украинский кинематограф, который поражает своих зрителей даже во время большой войны.