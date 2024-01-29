Исчезла из кино и собиралась в ВСУ: где сейчас звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная

Анна Сагайдачная – актриса, получившая безумную популярность благодаря сериалу "Крепостная", где сыграла роль Натали Дорошенко. Сейчас украинская звезда кино реже появляется в фильмах и признается, что переживает очень трудный период в жизни

Узнайте, где сейчас и чем занимается украинская актриса, какую тяжелую потерю пережила недавно и о каком желании заявила в начале большой войны в Украине.

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Анна Сагайдачная известная украинская актриса: где сейчас звезда

Актриса стала популярной благодаря культовому украинскому сериалу "Крепостная", где сыграла роль барышни Натали Дорошенко. В крайнем сезоне роль Анны претерпела кардинальные изменения, но она прекрасно справилась с обоими персонажами.

После начала полномасштабного вторжения Анна Сагайдачная осталась в Украине. Она сообщала, что на два месяца выехала с семьей к родителям за город в Черкасскую область, а затем вернулась в Киев. Хотя у нее была возможность уехать за границу, она решила остаться. Также отметила, что, если бы не четырехлетний сын Тимур, не ехала бы из столицы вообще.

Актриса даже задумалась над тем, чтобы оставить профессию семью мирную жизнь и пойти в ВСУ, ведь не понимала, как еще можно быть полезной. Анна советовалась со своей близкой подругой, которая сейчас служит в армии.

Позвонила подруге Шуре, которая в ВСУ. Спрашиваю: "Шура, что делать может, давай я в ВСУ? Куда мне идти где учиться стрелять что делать?"

написала женщина в соцсетях.

Впрочем, актриса таки не решилась уйти на фронт потому что она мама маленького сыночка нуждающегося в ее опеке.

Поэтому сейчас Анна волонтерит и всячески помогает людям, которые в этом нуждаются. В начале войны Сагайдачная сосредоточила свою помощь на переселенцах, а затем присоединилась к инициативе, которая получает криптовалютные пожертвования из-за границы. Этой организации необходимо было привлечь известных лиц для привлечения внимания к проблемам войны в Украине.

Недавно Анна Сагайдачная потеряла близкого человека на войне. В бою за Украину погиб дядя актрисы. На своей странице в инстаграме она поделилась тремя фотографиями и отметила, что разница между ними менее трех месяцев.

Анна Сагайдачная исчезла из кино

Актриса давно не появлялась в фильмах или сериалах, однако она радует своих поклонников разными фотосессиями и красивыми фотографиями.

Признается, что обожает экспериментировать с образами и примерить новые для себя роли. Некоторые восхищаются внешностью актрисы, а некоторые критикуют из-за того, что ее фотосессии слишком откровенны. Вот что пишут люди:

"Я Вас люблю в любом образе. У Вас очень нежная и благородная внешность поэтому контраст не все воспринимают. Но разве Вы должны отчитываться перед кем-то о том, что делаете? Вы всегда прекрасна!"

"Натали такая благородная и красивая в сериале "Крепостная" а здесь Вы – необычна яркая как огонь!"

"Молодец! Все в жизни надо попробовать! Я против людей которые только ставят палки в колеса!"

Анна Сагайдачная – мама и жена: чем сейчас занимается актриса

Сейчас актриса состоит во втором браке с кинопродюсером Евгением Третьяком и воспитывает четырехлетнего сына Тимура. Она прекрасно справляется не только с ролями на съемочной площадке, но и дома, где является мамой и женой. Анна часто делится фотографиями и видео со своим сынишкой.

А также занимается саморазвитием и уделяет время танцам и спорту. Однако о личном в своем инстаграме актриса упоминает крайне редко.