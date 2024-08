Где сейчас Дарья Плахтий – звезда "Довбуша" и обладательница кинонаград

Дарья Плахтий – украинская актриса, сыгравшая в более двенадцати фильмах. Она получила несколько кинонаград и получила широкую известность после главной роли в фильме "Довбуш".

Дарья Плахтий родилась в Павлограде Днепропетровской области, ее отец – актер театра. Это тоже повлияло на выбор профессии. Училась звезда на актерском факультете Киевского государственного института имени Карпенко-Карого.

Первую роль в большом кино Дарья Плахтий получила в фильме "Сломя голову" – актриса сыграла одну из главных ролей. Тогда Дарья была в декрете, полгода назад она стала мамой и не планировала съемок. За эту роль Дарья получила премию "Золота дзиґа" и приз за лучшую женскую роль на Международном фестивале актерского кино в Рабате.



Даша Плахтий в фильме "Сломя голову" / Кадр из фильма

Дария Плахтий также сыграла Кристину в известном украинском сериале "Сага", "Карпатский рейнджер" и других. Всего в ее фильмографии более 12 лент и сериалов.

Для Дарьи Плахтий также стала выдающейся главная роль в фильме "Довбуш". Ей узнала роль Марички – любимой разбойника Олексы Довбуша. Чтобы воплотиться в роль этой персонажки, пришлось узнать много нового.

Для меня персонаж Марички – это о безусловной любви, о полном принятии своей второй половинки. Ее любовь настолько сильная, что она готова принять все его предпочтения, вызовы, жизненный путь. Наверное, не каждая женщина могла бы так сделать,

– делилась Дарья Плахтий.



Дарья Плахтий в образе Марички / Фото Госкино

Где сейчас Дарья Плахтий

Дарья Плахтий продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Также она сыграла главную роль в клипе Павла Вышебабы и Tapolsky.

Даша участвует в фотосессиях и фотографирует сама. Кроме того, она любит экспериментировать со стилем. В частности, актриса сделала короткую стрижку.

"Я сейчас, например, коротко подстриглась. Я думала: для чего я вообще это сделала? На самом деле думала, что это будет ограничивать мои роли. А оказалось наоборот: искали девушку с короткой прической, с пирсингом (который я недавно сделала), на роль лесбиянки в чешский проект. Если бы у меня были длинные волосы, скорее всего, я бы не получила эту роль", – поделилась Плахтий.

Добавим, что через полгода полномасштабной войны Дарья Плахтий с дочерью уехала в Лондон. Там она участвовала в кастингах, выступала на театральной сцене. В частности, приняла участие в благотворительном поэтическом вечере Poetry for Every Day of the Year вместе с Томом Гиддлстоном, Эйсой Баттерфилдом и другими британскими актерами.

Также Плахтий стала лектором курса актерского мастерства.