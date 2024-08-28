Мила Сивацкая в детстве занималась танцами и даже стала чемпионкой Украины по спортивным бальным танцам в 12 лет. Кроме того, девочка училась в киевских модельных агентствах, пишет Кино 24. Мила Сивацкая была ведущей, участвовала в съемках клипов и даже в вокальном шоу. Кроме того, она приняла участие в шоу "Голос. Дети".

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С 2008 года Мила Сивацкая начала сниматься в кино. Она сыграла главную роль в украинском фильме ужасов "Синевир". Также она снялась в сериале "Кружево судьбы, "Хороший парень", "Казаки. Абсолютно лживая история".



Мила Сивацкая в "Казаках" / Кадр из сериала

Мила Сивацкая до полномасштабного вторжения работала в России: в частности, снялась в сериале "Гранд", фильме "Последний богатырь", работала с Милошем Быковичем, Александром Соколовским. Сейчас актриса не жалеет об этих съемках, хотя свою ошибку она признает.

Я осталась здесь, я извинилась, я помогаю, я даю рабочие места. Я на месте, и я никуда не выезжала. Я была тогда, в марте. Я не чувствую стыда, что когда-то работала в России, потому что я понимаю, что, ну так случилось. Вот такая я была несознательная... Повторюсь, в Украине на тот момент не снимали кино, его очень мало и сейчас снимают. Актеров очень много,

– объясняла Мила Сивацкая.

Актриса также отказывалась от любых предложений, поступавших ей из России уже во время большой войны. После того, как Сивацкая выступила против войны, страна-агрессор запретила ей въезд на 50 лет.

Где сейчас Мила Сивацкая

Сейчас актриса живет на две страны: в Украине и Испании. Она приезжает в Киев, а также много путешествует. Мила Сивацкая отложила актерскую деятельность, посвящая больше времени своему бизнесу – это магазин с косметическими средствами.

Также Мила Сивацкая уже образована с любимым мужчиной. Пара обручилась в новогоднюю ночь. К сожалению, оккупанты сумели разрушили счастливый момент, ведь тогда они устроили массированный обстрел.

Влюбленные планируют отпраздновать свадьбу в Крыму уже после победы.