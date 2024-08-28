После начала войны на Донбассе Валерия Ходос продолжила сниматься с российскими актерами. Впоследствии она объяснила, что была инфантильна, однако во время полномасштабного вторжения России в Украину позиция женщины изменилась. Кроме того, актриса полностью перешла на украинский язык, отмечает Кино 24.

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Чем сейчас занимается Валерия Ходос

Валерия Ходос продолжает развивать свою актерскую карьеру. Также она основала собственную актерскую школу, о которой активно рассказывает в социальных сетях. В частности, 4 месяца люди учатся правильно вести себя в кадре, хорошо говорить, хорошо работать со своими персонажами и текстом. Если посмотреть инстаграм Валерии, то там вы в основном найдете информацию именно о ее курсе и советы по актерской деятельности.

Я знаю, какой уровень даю. Актеры, даже не имея профильного образования, только после моей школы снимаются в кино, и в главных ролях. У кого-то сложнее. Потому что это такая история... Ты не можешь просто сидеть и ждать, пока тебя такого талантливого позовут. Ты должен себя продвигать,

– делилась Ходос в одном из интервью.

Можно заметить, что Валерия также изменила свой образ. Многим зрителям она запомнилась с длинными волосами, а сейчас подстригла каре, которое добавляет ее внешности эффектности. Однако актрису все равно можно узнать.

Позиция Валерии Ходос относительно войны России против Украины

Валерия Ходос признает свою ответственность относительно того, что размывала границы между Россией и Украиной. Актриса рассказывала, что до начала полномасштабного вторжения интересовалась только творчеством и образованием, а не страной и тем, что происходит. Однако впоследствии война стала ее личной драмой.

Людей меняют только ужасные события, только таким образом может что-то в голове измениться. У меня изменилось, потому что это страшный стресс. Война – это страшно, ужасно и это меняет.

– отмечала Валерия.

Актриса хочет, чтобы после победы в войне украинцы не имели никаких связей с россиянами, чтобы говорили на украинском языке и почувствовали свою идентичность. Ходос говорила, что ее позиция в этом вопросе довольно радикальная.