Сегодня, 26 августа, Маколею Калкину исполнилось 44 года. В его день рождения Кино 24 вспоминает, как развивалась карьера знаменитого актера и чем он занимается сейчас.

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Жизненный путь Маколея Калкина

Маколей Калкин родился на Манхэттене. Уже в четыре года он попал в театр, где играл в детских спектаклях. Фотогеничная внешность мальчика не была без внимания, поэтому его приглашали для съемок в рекламных роликах. Уже через несколько лет он получил главную роль в фильме "Дядюшка Бак".



Маколей Калкин в 9 лет / Фото Hughes Entertainment

На съемочной площадке фильма Маколей Калкин познакомился с Джоном Хьюзом, который как раз искал актера для фильма "Один дома". Лента вызвала бешеный ажиотаж и попала в Книгу рекордов Гиннесса как комедия, собравшая больше всего денег в прокате.



Калкин в роли Кевина / Кадр из фильма

С тех пор главным менеджером Маколея стал его отец. Он пытался продвинуть в Голливуд других своих сыновей и заботился в основном о деньгах. Большинство последующих фильмов с участием Калкина были неудачными. Мальчик даже получил номинацию "худший актер" за фильмы "Расквитаться с отцом" и "Богатенький Ричи" в премии "Золотая малина".



Маколей Калкин в роли Ричи / Кадр из фильма

Маколей Калкин также тесно дружил с Майклом Джексоном, снявшись в его клипе. Он стал крестным отцом Пэрис Джексон.

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Маколей Калкин оставил актерскую карьеру в 14 лет и пошел в частную школу. Из-за непубличного образа жизни и редких появлений на публике в СМИ писали о наркотической зависимости и депрессии актера. Маколей никогда не подтверждал эту информацию, смеясь над постоянными заявлениями желтой прессы, будто он "умер от передозировки".

Учитывая свое состояние, Маколей Калкин мог позволить себе редкие роли в фильмах или сериалах, а также выступления с группой Pizza Underground.

Личная жизнь Маколея Калкина

Актер в 1998 году женился на Рэйчел Майнер, но через 2 года они разошлись. В 2002 году он также встречался с Милой Кунис.

В 2021 году Маколей Калкин сообщил, что впервые стал отцом. Его избранница – актриса и модель Бренда Сонг, которой он сделал предложение уже в 2022 году. У пары родился сын: его назвали Дакотой в честь погибшей в автокатастрофе сестры. В марте 2023 года брат Маколея подтвердил рождение второго ребенка у звездных супругов.

Где сейчас Маколей Калкин

Маколей Калкин изредка появляется в кино, большинство времени посвящает семье. Среди его последних ролей – роль Микки в 10 сезоне "Американской истории ужаса".



Маколей Калкин / Кадр из сериала

Он также имеет вебсайт и подкаст под названием Bunny Ears. Маколей Калкин также частично занимался моделингом. Также актер любит шутить в соцсетях.

В декабре 2023 года получил именную звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе. Тогда он впервые вышел в свет с сыновьями и женой.

Маколей поблагодарил любимую за все, особенно за двух сыновей. Невозможно было не заметить, что актер на самом деле нашел свое счастье.