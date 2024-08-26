Сьогодні, 26 серпня, Маколею Калкіну виповнилося 44 роки. У його день народження Кіно 24 пригадує, як розвивалась кар'єра знаменитого актора та чим він займається зараз.

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Життєвий шлях Маколея Калкіна

Маколей Калкін народився на Манхеттені. Вже у чотири роки він потрапив у театр, де грав у дитячих виставах. Фотогенічна зовнішність хлопчика не була поза увагою, тому його запрошували для зйомок у рекламних роликах. Вже через кілька років він отримав головну роль у фільмі "Дядечко Бак".



Маколей Калкін у 9 років / Фото Hughes Entertainment

На знімальному майданчику фільму Маколей Калкін познайомився з Джоном Г'юзом, який саме шукав актора для фільму "Сам удома". Стрічка викликала шалений ажіотаж та потрапила до Книги рекордів Гіннесса як комедія, що зібрала найбільше грошей у прокаті.



Калкін у ролі Кевіна / Кадр з фільму

Відтоді головним менеджером Маколея став його батько. Він намагався просунути в Голлівуд інших своїх синів та піклувався здебільшого про гроші. Більшість наступних фільмів за участю Калкіна були невдалими. Хлопчик навіть отримав номінацію "найгірший актор" за фільми "Розквитатися з батьком" і "Багатенький Річі" у премії "Золота малина".



Маколей Калкін у ролі Річі / Кадр з фільму

Маколей Калкін також тісно дружив з Майклом Джексоном, знявшись у його кліпі. Він став хрещеним батьком Періс Джексон.

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Маколей Калкін облишив акторську кар'єру у 14 років і пішов до приватної школи. Через непублічний спосіб життя та рідкісні появи на публіці у ЗМІ писали про наркотичну залежність та депресію актора. Маколей ніколи не підтверджував цю інформацію, сміючись з постійних заяв жовтої преси, начебто він "помер від передозування".

Зважаючи на свої статки, Маколей Калкін міг дозволити собі рідкісні ролі у фільмах чи серіалах, а також виступи з гуртом Pizza Underground.

Особисте життя Маколея Калкіна

Актор у 1998 році одружився з Рейчел Майнер, але через 2 роки вони розійшлися. У 2002 році він також зустрічався з Мілою Куніс.

У 2021 році Маколей Калкін повідомив, що вперше став батьком. Його обраниця – акторка та модель Бренда Сонг, якій він освідчився вже у 2022 році. У пари народився син: його назвали Дакотою на честь загиблої в автокатастрофі сестри. У березні 2023 року брат Маколея підтвердив народження другої дитини у зірковому подружжі.

Де зараз Маколей Калкін

Маколей Калкін зрідка з'являється у кіно, більшість часу присвячує сім'ї. Серед його останніх ролей – роль Міккі у 10 сезоні "Американської історії жаху".



Маколей Калкін / Кадр з серіалу

Він також має вебсайт і подкаст під назвою Bunny Ears. Маколей Калкін також частково займався моделінгом. Також актор любить жартувати у соцмережах.

У грудні 2023 року отримав іменну зірку на Алеї слави у Лос-Анджелесі. Тоді він вперше вийшов у світ з синами та дружиною.

Маколей подякував коханій за все, особливо за двох синів. Неможливо було не помітити, що актор насправді віднайшов своє щастя.