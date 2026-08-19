Куда исчез Дмитрий Лаленков из "Леси+Ромы" и что с ним сейчас: Ирма Витовская раскрыла правду

Когда-то Дмитрий Лаленков был одним из тех актеров, которых узнавали с первой секунды. После популярности "Леси+Ромы" он не исчез буквально, но с украинских экранов постепенно исчез – настолько, что вопрос "а где он сейчас?" вполне закономерный.

В интервью Алине Доротюк его экранная партнерша Ирма Витовская рассказала, что с Дмитрием Лаленковым они сегодня общаются довольно редко. По ее словам, их контакты скорее "прерывистые" – они могут не общаться даже в течение года, а совместных проектов давно не было.



"Леся+Рома" / Скриншот из видео



Актриса убеждена, что Дмитрий в то время был действительно очень хорошим актером, сильным. На съемочной площадке они очень хорошо ладили, но за ее пределами не были близкими друзьями.

Что касается возвращения Лаленкова на экран, актриса пожелала ему "новой творческой жизни". И, похоже, это тот случай, когда продолжение истории пока зависит не от сценаристов, а от самого актера.

Также актриса рассказала, что следит за тем, как менялись взгляды Лаленкова. И уверяет: сейчас он на стороне Украины.

Где сейчас находится актер Дмитрий Лаленков из "Леси+Ромы"

В последние годы Лаленков действительно редко появляется в кино и театре. Актер родом из Луганска, а в свое время его публичные высказывания о России, "братских народах" и религии вызвали немало вопросов.

В частности, в 2021 году он появился в проекте Оксаны Марченко, где рассказывал о личной жизни. Ранее актер также выступал за потепление отношений между Украиной и Россией и благосклонно относился к УПЦ Московского патриархата.

После начала полномасштабного вторжения его риторика изменилась. Лаленков присоединился к волонтерской деятельности и начал публично реагировать на события войны.

Сегодня в его соцсетях преобладают посты о войне, российских обстрелах, политике, религии и Донбассе. То есть от прежнего Ромы, которого мы помним в основном по телевизионным шуткам и семейным перипетиям, остался совсем другой публичный образ.

Витовская говорит, что не собирается судить коллегу только по его прошлым взглядам. Для нее важно, какую позицию человек занимает сейчас.

Кстати, недавно Ирма Витовская рассказала и о своем 15-летнем сыне Оресте.