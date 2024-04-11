Находит в себе силу бороться несмотря ни на что: где сейчас и воюет ли украинский актер Дмитрий Линартович

Дмитрий Линартович – украинский актер театра, кино и дубляжа. Больше всего он известен зрителю из-за роли в фильме "Тот, кто прошел сквозь огонь".

С февраля 2022 Дмитрий Линартович добровольно ушел на фронт, чтобы защищать Украину от российских оккупантов. Читайте в материале Кино 24, где актер и воюет ли после тяжелого ранения.

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Где сейчас Дмитрий Линартович

С начала большого российского вторжения в Украину он участвовал в защите Киева, а позже, в составе десантно-штурмового подразделения, воевал на Херсонском направлении, в районе Бахмута и в Соледаре, где получил серьезное ранение.

Дмитрию сейчас трудно, но он казак! Молимся, чтобы Бог помог ему выздороветь и чтобы наша страна освободилась от московского фашизма! Слава Героям! Дмитрий всегда говорит: "Мы победим!" И так будет, потому что с нами Бог!

– писал тебе отец актера Константин Линартович.

После выздоровления Дмитрий вернулся к военной службе. Кроме того, он ездит в разные бригады и поддерживает моральный дух наших военных. Он признает, что легче общаться с опытными военными, но старается больше мотивировать молодых бойцов, которые еще не имели опыта боевых действий.

Во время командировок Линартович проводит много творческих встреч с военными различных подразделений. Большинство его современных песен посвящены жизни и переживаниям на войне. Через музыку он рассказывает о друзьях, командиров, военных медиков, бои и повседневную жизнь в армии.

"Стою на своей земле": смотрите видео с выступлением Дмитрия Линартовича

Актер никогда не устает общаться с молодежью и пропагандировать правильные ценности среди молодых людей.

Гражданская позиция Дмитрия Линартовича

Актер объясняет, что решение присоединиться к армии было добровольным, с глубоким чувством гражданского долга. Это было обдуманное решение.

Сначала он служил в территориальной обороне, выполняя задачи в Киеве и окрестностях, а также занимался конвоированием и постами. Затем он сделал выбор в пользу волонтерской деятельности. Но и этого оказалось недостаточно, и он решил поступить в десантно-штурмовые войска.

Сегодня каждый украинец благодарен Дмитрию Линартовичу, который отложил свои творческие амбиции и поставил на первое место победу Украины над российским оккупантом.