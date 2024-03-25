Так произошло не только из-за нового места жительства, а и из-за изменений в личной жизни. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас и чем занимается Дмитрий Ступка, почему расстался с Полиной Логуновой и кто стал его новой возлюбленной.

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Где сейчас и как живет Дмитрий Ступка

Дмитрий Ступка сообщал о своем выезде из Украины в США еще до полномасштабного вторжения, осенью 2021 года. Семья звезды планировала провести зиму в Америке и не исключала возможности остаться там на постоянном месте жительства.

23 февраля 2023 года Ступка был в самолете в Украину. Однако, в момент пересадки в Стамбуле, стало известно об открытом вторжении российских войск в украинские города.

Когда прилетел в Стамбул, то уже не мог лететь домой, небо было закрыто,

– вспоминал Дмитрий.

После того как в Украине закрыли небо, актер некоторое время находился в Турции, после чего переехал в Варшаву. Там Дмитрий присоединился к деятельности "Благотворительного фонда Богдана Ступки".

Позже актер решил таки вернуться в США, чтобы быть ближе к дочери. Несмотря на то, что его туристическая виза уже закончилась, Ступку впустили в страну из-за войны в Украине.

Дмитрий Ступка развелся с Полиной Логуновой

Уже во время полномасштабной войны стало известно, что Дмитрий Ступка разошелся с женой. Свадьба актера с моделью Логуновой состоялась в 2016 году, через год у них родилась дочь. Весной прошлого года появилась новость об их разводе.

Оказалось, что пара не проживает вместе уже с Нового года 2022-го. Причины разрыва они решили оставить в тайне. Вскоре Логунова встретила нового любовника – американца. Но несмотря на это, экс-супруги поддерживают общение через общую дочь.

Однако, вскоре и Ступка нашел новую любовь.

Новый роман Дмитрия Ступки: что известно

Впервые о своей новой подруге Дмитрий начал говорить летом 2023 года, опубликовав совместное фото в сети. Юлия является певицей и владелицей бренда одежды, а также имеет маленького сына Марка. Артист все чаще делится снимками со своей избранницей и раскрывает детали их личной жизни.

Кажется, теперь пара готовится к свадьбе. Зимой актер опубликовал снимок с любимой, где написал: "Все, что мне нужно в моей жизни – это ты и наши дети. Люблю тебя".

Чем занимается Дмитрий Ступка в США

В социальных сетях Дмитрий Ступка регулярно делится фотографиями из разных мест, таких как Калифорния, Флорида, Майами, Нью-Йорк. На его странице часто появляются снимки вместе с дочерью Богданой и его возлюбленной Юлией. Похоже, это люди, которым он уделяет больше всего внимания в своей жизни.

Однако, за такую "беззаботность", которой он делится в социальных сетях, артист часто получает критику, поскольку в то время, когда он развлекается, в Украине продолжается жестокая война.

Со всем тем, стоит отметить, что актер публикует также информацию о своем участии в благотворительных мероприятиях в американских городах в поддержку Украины. Он ведет концерты и аукционы, где собирают средства для помощи украинской армии и создает гуманитарные проекты.

Некоторые из украинцев поддерживает его и выражают благодарность за помощь. Однако много также таких, которые считают Дмитрия Ступку беглецом, как и известного хореографа-уклониста Влада Яму, который уехал из Украины в ночь, когда началась война.

Свою неоднозначную позицию актер выражает также потому, что делает публикации под российские треки и наслаждается жизнью не в Украине, когда наши военные отдают жизнь за украинский язык и возможность спокойно жить в наших городах.