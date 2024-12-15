Впервые засветилась на ТВ в 3 года: где сейчас самая молодая актриса Украины Ефросинья Мельник

Юная украинская актриса и телеведущая Ефросиния Мельник родилась в Киеве в семье массажиста и бухгалтера. В 3 года она проявила талант к запоминанию и декламированию стихов известных поэтов, а в том же году появилась на телешоу "Круче всех", где показывала умение кататься на коньках.

Ефросиния Мельник также приняла участие в фестивале "Украина объединяет мир", где получила гран-при. После этого ее начали приглашать в кино. Где девочка сейчас и чем занимается, читайте далее в материале 24 Канала.

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Где сейчас Ефросиния Мельник

Сейчас Ефросинии Мельник – 11 лет. Она живет в Украине, здесь учится и работает. В частности, в 2023 году девочка снялась в нескольких проектах. Среди них – детективная мелодрама "Круг заблуждения". В сериале она сыграла девочку Солю, у которой сложный жизненный путь.

Также Ефросиния снялась в эпизоде "Кролик и девочка" сериала "Хранилища". Также девочку можно увидеть в сериале "Ловец снов" и "Я – Надежда".

Ефросиния Мельник развивает свою карьеру и как телеведущая. Она вела программу "Погода в Украине и мире от Фроси", "Опрос от Фроси", а несколько месяцев назад давала советы детям на тему психологии в программе "Пошагово с Фросей".

И недаром, ведь в 10-летнем возрасте ей пришлось столкнуться с буллингом. Ее обижала старшая девочка в школе. Как-то Ефросиния принесла в школу печенье и хотела ее угостить.

Тогда она спросила дружу ли я с ней, а я сказала, что нет, это просто знак вежливости, как меня и учил папа. Девочка на это очень обиделась и ждала меня в раздевалке со своей подругой. Она взяла меня за передки и сказала подруге бить. Но я с ними справилась, потому что папа всегда меня учил защищаться, когда надо. Они говорили становиться на колени и извиняться, но я не стала этого делать,

– рассказывала актриса.

Ефросиния поделилась, что благодарна своему папе, который научил ее постоять для себя. И на своем примере она привлекла внимание к проблеме буллинга в школе.

Чем еще хотела бы заниматься Ефросиния

Ефросиния Мельник признавалась, что процесс съемок для нее не сложный, ведь на площадке она с самого детства. Впрочем, она не против попробовать и другие профессии.

Конечно, я не буду ставить на этом крест, когда вырасту. Также хотела бы попробовать другие профессии в кино, например, продюсерство или режиссерство. У меня есть еще интересы: играю на фортепиано, рисую, пишу произведения,

– рассказывала девочка.

В своих соцсетях Ефросиния в дальнейшем декламирует стихи, распространяет сборы, показывает свои будни и делится, чем занимается.